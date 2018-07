"Nos llama la atención el invierno que tuvimos"

Una semana de frío, de bajas temperaturas. Otra más templada, que obliga a guardar la campera y la bufanda. La humedad también juega su papel y aleja al frío... En concreto, es un invierno "raro", como lo calificó la ministra de Salud provincial, Andrea Uboldi, que atrajo pocas enfermedades, o al menos, cuadros que se pudieron controlar sin inconvenientes.Justamente, al respecto, el Ministerio de Salud brindó recomendaciones para evitar el contagio de enfermedades respiratorias como la gripe, bronquiolitis, bronquitis y neumonía, entre otras. Los consejos generales para la población son el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, evitar asistir a lugares cerrados donde concurra mucha gente, ventilar los ambientes y mantenerlos libres de humo de tabaco, vacunarse contra la gripe si se pertenece a los grupos de riesgo, y no automedicarse ante los primeros síntomas, sino consultar al médico, además de guardar reposo para no contagiar a otras personas.Concurrir a la consulta médica cuando los niños experimenten síntomas es otro factor importante. La fiebre, los mocos o dificultad para respirar, cuya atención debe ser urgente si los bebés enfermos se encuentran decaídos y rechazan el alimento; respiran aceleradamente, con ronquidos o silbidos y se les hunde el pecho al respirar. El riesgo es mayor si tienen menos de tres meses, bajo peso o nacieron prematuramente.Otro tema importante son las vacunas ya que son el método más seguro de protección contra las enfermedades infecciosas, no sólo en niños sino también en adultos. La vacuna antigripal es gratuita en hospitales y centros de salud de toda la provincia.En su visita a nuestra ciudad, la Ministra señaló que “entre las personas de riesgo que deben vacunarse se incluye a las embarazadas en cualquier momento de su gestación, a los niños de entre seis meses y dos años, a los mayores de 65 años y a las personas que tienen patologías crónicas pulmonares, cardíacas, renales y/o trastornos en las defensas”. En ese sentido, expresó que "hemos tenido un invierno un poco raro. La verdad que tuvimos una demora con el tema del frío, estamos en el sur de la provincia recién teniendo un impacto. Estamos además en las semanas de pico mayor histórico, que es 25 y 26, donde nosotros interpelamos al equipo de salud porque es el momento de máxima consulta", dijo.En tanto, comentó que "tenemos un año en donde no tenemos casos de Gripe A1, sólo hemos tenido un caso aislado, y sinceramente nos llama la atención. Tenemos un buen nivel de vacunación, arriba de las 250 mil dosis aplicadas en la provincia, con buenas coberturas para embarazadas para personal de salud y para mayores de 65 años. Este año hicimos un trabajo histórico de acuerdos con PAMI, que nos ha permitido que los abuelos llegaran a tiempo con la vacuna antigripal con la de neumococo", expresó la funcionaria.En tanto, otro punto a analizar fue el brote de bronquiolitis, que con la llegada del frío es una de las principales problemáticas para los más pequeños. Se trata de una enfermedad bastante común y algunas veces grave. La misma se expresa a través de una inflamación aguda de las vías aéreas inferiores, afecta principalmente a los más pequeños, en especial a los bebés menores de 6 meses. Suele ser frecuente en los meses fríos (otoño e invierno). Además, es una causa frecuente de hospitalización de niños menores de un año durante el invierno. "Estamos con muchas patologías de bronquiolitis, la patología que hace que el chico respire con mucha dificultad. Por eso pusimos algunos refuerzos en sectores seleccionados que permiten dar una mejor respuesta y este año, como diferencia de los anteriores, logramos lo que se llamó el cupo jerarquizado priorizado, que son especialistas, que hicieron residencias en la provincia, que terminaron en el mes de mayo, y que a partir de los primeros días de junio seleccionamos a dónde necesitábamos tener este recurso", dijo.Sobre este último punto que desarrolla la Ministra, en nuestra ciudad llegaron distintos profesionales que trabajarán durante un año. Los mismos son pediatras y médicos generalistas que van a poder trabajar acompañando y reforzando la atención, siendo esto una especie de "plus".En referencia a esto, las camas de los hospitales de la provincia, en esta época del año, tienen un 80% de ocupación, lo que marca que existen casos, pero que no existe un desborde, como sí ocurrió el año pasado, por ejemplo.