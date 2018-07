Talleres manda en la Zona Sur y en la Norte hay punta compartida

En la tarde de ayer se disputó la séptima fecha del torneo Apertura de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. En la Zona Sur, Talleres de María Juana se impuso 1-0 ante Bochófilo Bochazo y de esta forma se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. Claro está que no se podrá relajar porque a solo un punto vienen Sportivo Santa Clara, que ayer ganó en Clucellas, y San Martín de Angélica, que hizo lo propio en Zenón.

En la Zona Norte, el Deportivo Aldao derrotó a Unidad Sancristobalense y puso las cosas más interesantes ya que con dicha victoria el elenco de Aldao quedó a tres de la cima y ahora son dos los punteros: Deportivo Bella Italia, que ganó, y Unidad.



ZONA SUR



Dep. Josefina 1 vs Atlético María Juana 1



Cancha: Deportivo Josefina.

Árbitro: Silvio Ruiz.

Reserva: 0-1



Goles: ST 15m Gonzalo Cena (DJ) y ST 43m Mauro Lora (AMJ).



Sp. Libertad 2 vs Sp. Santa Clara 3



Cancha: Sportivo Libertad Estación Clucellas.

Árbitro: Guillermo Tartaglia

Reserva: 0-4



Goles: PT 10m Rodrigo Finetti (SC), PT 25m de penal y ST 45m Emilio Moyano (SL), ST 15m Catriel Alassia (SC), ST 17m Matías Nicola (SC).



Zenón Pereyra 0 vs San Martín 1



Cancha: Zenón Pereyra F.C.

Árbitro: Raúl Rodríguez

Reserva: 1-1



Gol: ST 41m Germán Vannay (SM).



La Hidráulica 2 vs Atlético Esmeralda 1



Cancha: La Hidráulica de Frontera.

Árbitro: Rodrigo Pérez

Reserva: 1-1



Goles: PT 4m Cristian Camino (LH), PT 8m Ezequiel Lescano (LH), PT 44m Tomás Bovo (AE).



Talleres María Juana 1 vs Bochazo 0



Cancha: Talleres de María Juana.

Árbitro: Víctor Colman

Reserva: 1-0



Gol: PT 24m Norberto Walpen (TMJ).

Incidencia: Expulsado: ST 34m Fernando Ceballos (B).



ZONA NORTE



Independiente Ataliva 1 vs Argentino Vila 0



Cancha: Independiente Ataliva.

Árbitro: Enrique Calderón.

Reserva: 3-1



Gol: PT 25m Julio Piacenza (IA).

Incidencias: Expulsados: ST 45m Fabricio Lottersberger (AV) y René Acevedo (AV).



Sp. Roca 3 vs Tiro Federal 1



Cancha: Sportivo Roca.

Árbitro: Franco Ceballos

Reserva: 3-0



Goles: ST 5m Alejandro Jaime (R), 10m Gabriel Velázquez (TF), 30m Alan Marconetto (R) y 45m Nahuel Monges (R).



Moreno de Lehmann 0 vs Dep. Bella Italia 1



Cancha: Moreno de Lehmann.

Árbitro: Claudio González

Reserva: 1-2



Gol: ST 30m Diego Franco (D.B.I).

Incidencia: Expulsados: PT 42m Juan Senn (M) y ST 35m Martín Cabrera (M).



Unidad Sancristobalense 0 vs Dep. Aldao 1



Cancha: Unidad Sancristobalense.

Árbitro: Mauro Cardozo

Reserva: 0-0



Gol: ST 30m de penal Mariano Cavallero (DA).