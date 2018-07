Brasil ante un duro México

Eliminadas la defensora del título Alemania, la última finalista Argentina y la campeona europea Portugal, Brasil se enfrenta a México hoy en Samara (a las 11 de Argentina, por TyC Sports), un duelo con aroma a clásico en octavos del Mundial, sabiendo que la tendencia en Rusia es romper el orden establecido. Con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fuera de juego en octavos, Neymar tiene la gran oportunidad de dar el salto definitivo y por fin ponerse a la altura de la dupla que ha dominado el fútbol mundial en la última década. Enfrente México, que vivió una montaña rusa de emociones en la primera fase; desde el hito que supuso la victoria ante Alemania (1-0) al descalabro contra Suecia (3-1), pasando por un triunfo convincente ante Corea del Sur (2-1). La Seleçao y el Tri tienen una larga historia común. En los Mundiales se han visto las caras en cuatro ocasiones, con un balance favorable de tres victorias y un empate para la cinco veces campeona mundial. México, que no ha logrado marcarle un gol (11 tantos en contra), se aferra al 0-0 cosechado hace cuatro años, cuando Memo Ochoa firmó un recital de paradas en Fortaleza.Para el técnico brasileño Tite la principal duda es la presencia de Marcelo en el lateral izquierdo. El jugador del Real Madrid sufrió un espasmo en la espalda en el triunfo 2-0 ante Serbia y fue sustituido por Filipe Luis, que entraría en el once si su compañero no llega. Estas son las probables formaciones:Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda y Filipe Luis; Paulinho, Casemiro, Willian y Coutinho; Neymar y Gabriel Jesus. DT: Tite.Ochoa; Salcedo, Ayala, Álvarez y Gallardo; Layún, Herrera, Vela y Guardado; Lozano y Hernández. DT: Juan Carlos Osorio.