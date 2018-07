La Prefectura halló al pesquero Rigel

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El pesquero Rigel, desaparecido hace 23 días en las costas cercanas a la capital de Chubut fue hallado ayer por efectivos de Prefectura Naval a 93 metros de profundidad y aguas adentro del Mar Argentino, a kilómetros de la ciudad de Punta Tombo, en la misma provincia.

"La Prefectura Naval Argentina encontró el pesquero Rigel luego de un gran operativo de búsqueda que incluyó más de 100 efectivos, medios de superficie, aéreos y terrestres exclusivamente destinados al rastreo del pesquero desaparecido desde el cuatro de junio", indicó la fuerza en un comunicado a la prensa.

El personal especializado del guardacostas SB-15 "Tango" del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental localizó el barco gracias a la tecnología de última generación y sus equipos especiales diseñados para realizar investigación subácua con sondas de barrido electrónico y la inmersión del ROV (robot operado a distancia).

El pesquero fue hallado a 93 metros de profundidad y 44° de latitud sur y 62° longitud oeste, aguas adentro del Mar Argentino, donde la ciudad más cercana es la chubutense Punta Tombo.

"La institución que lleva adelante Eduardo Scarzello nunca detuvo la exploración por aire, agua y tierra a pesar de las malas condiciones climatológicas que se dieron en la zona durante todo el mes", añadió el comunicado de Prefectura Naval.

Psicólogos del Departamento Sanidad de la fuerza están asistiendo a los familiares de los tripulantes que ya fueron notificados del hallazgo en el marco de un hecho en el que interviene la Justicia Federal de Rawson.

Luego de la noticia, familiares de los tripulantes contaron que al enterarse del hallazgo vivieron "un momento muy fuerte, porque es caer de a poco en la realidad", indicó a La Capital de Mar del Plata Soledad Sequeira, esposa del navegante Nahuel Navarrete. "Estuvieron bien en llamarnos porque enseguida salió por internet. Pero nos molestó un poco el hecho de ir ahí a Prefectura y que no tengan ningún detalle más porque están esperando que el juez evalúe la información que va enviar. Nosotros fuimos con toda la ansiedad de saber algo más. Enseguida nos pusimos en contacto con la secretaria del juez que se comprometió a hablar con él y ver qué más puede decir", expresó.

Y añadió: "No nos quisieron adelantar mucho, lo que nos fueron diciendo es que lo que se pudo lograr, es sacar una foto del casco y poder corroborar el nombre del buque. Pero tienen que volver a bajar para filmar en qué condiciones se encuentran el barco y si no hay ningún impedimento para que puedan bajar los buzos".

El "Rigel" había zarpado con nueve tripulantes a bordo el martes 5 de junio del Puerto de Mar del Plata rumbo al sur para abocarse a la pesca de langostinos y el último contacto que tuvo con las autoridades fue alrededor de las 23:00 del viernes 8 de junio.

La búsqueda, en la que participaban la Armada, Prefectura Naval y también buques pesqueros, se llevó a cabo principalmente a la altura de la costa de la ciudad de Rawson, desde donde se produjo la última comunicación.

Según uno de los reportes, la última posición reportada por el navío fue a 111 millas náuticas (alrededor de 220 kilómetros) al sudoeste de Rawson.

En ese sentido, en el momento de la última comunicación las condiciones climáticas en la zona no eran buenas.

Ya el sábado 9 de junio pasado fue hallado un cuerpo en la zona donde se buscaba al pesquero y finalmente se confirmó que era el de Salvador Taliercio, capitán de la embarcación desaparecida.