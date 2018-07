Primero en la taquilla norteamericana

WASHINGTON, 2 (AFP-NA). - Los dinosaurios de "Jurassic World: el reino caído" se mantuvieron primeros en la taquilla norteamericana en su segundo fin de semana en las salas, según cifras provisionales de la firma Exhibitor Relations publicadas ayer.Esta quinta entrega de los tiranosaurios y velociraptores creados en 1993 por Steven Spielberg se desarrolla tres años después de la destrucción del lujoso parque temático Jurassic World. Al despertar el volcán de la isla, Owen (Chris Pratt) y Claire (Bryce Dallas Howard) tienen una misión: salvar de la extinción de los dinosaurios sobrevivientes.Aunque los números están muy lejos de los ingresos que obtuvo "Jurassic World" en 2015, el rendimiento de la película de Universal sigue siendo bueno, con 60 millones de dólares recaudados este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, para un total de 264,8 millones en diez días.A nivel mundial, la película se mantuvo líder, con ingresos internacionales de 932 millones de dólares.En segundo lugar, la cinta animada de Pixar "Los increíbles 2" reportó 45,6 millones de dólares. La famosa familia de superhéroes ha recaudado así 439,7 millones en tres semanas."Sicario, el día del soldado", una película de acción estadounidense protagonizada entre otros por Benicio del Toro, en la que los cárteles de la droga cruzan la frontera entre México y Estados Unidos para traficar con terroristas, recaudó 19 millones en su estreno para ganar el tercer lugar."Uncle Drew", una nueva comedia sobre un equipo de baloncesto formado por jugadores canos retirados, está en cuarta posición con 15,5 millones en ingresos.En quinto lugar, "Ocean 8", el "reboot" femenino de la famosa saga de ladrones de alto vuelo, con Sandra Bullock y Cate Blanchett, baja dos lugares, con 8 millones de dólares cosechados este fin de semana, para totalizar 114,7 millones en cuatro semanas.Las otras cinco películas del top 10 son:6 - "Tag" (USD 5,6 millones).7 - "Deadpool 2" (USD 3,4 millones).8 - "Sanju" (USD 2,5 millones).9 - "Solo: A Star Wars Story" (USD 2,3 millones).10 - "Wont you be my neighbor" (USD 2,3 millones).