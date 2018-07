Lifschitz participó de la apertura del Mundial U17

El gobernador Miguel Lifschitz participó este sábado de la apertura del Mundial U17 de Básquet, un torneo internacional que tras 13 años vuelve a tener a la provincia de Santa Fe como sede. Las ciudades de Rosario y Santa Fe reciben a distintos seleccionados que compiten, desde este sábado, con el debut del equipo argentino en el Estadio Cubierto de Newell´s Old Boys, hasta el próximo 8 de julio con el cierre del evento en la capital santafesina. “Es un motivo de alegría recibir en nuestra provincia este evento tan importante para el básquet del mundo, un juvenil que tendrá como sede a las ciudades de Rosario y Santa Fe”, afirmó Lifschitz. "Nuestra provincia es cuna de grandes instituciones y equipos, y grandes jugadores de básquet que han engalanado a nuestra selección nacional en distintos momentos de su historia, que han jugado en los mejores equipos de Europa y Estados Unidos”, explicó. “Gracias a la Federación Internacional por elegirnos como sede y a la Confederación Argentina por el empuje que le ponen a organizar un evento de esta jerarquía. Para nosotros es una gran satisfacción haber colaborado para que esto pudiera tener lugar en la provincia, les auguro el mejor de los éxitos en esta jornada y la siguientes”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Federación Internacional de Básquet, Horacio Muratore, sostuvo: “Soy argentino y es un honor que podamos tener este evento en nuestro país. Es importante que podamos contar con una confederación que organice estos eventos, pero sin dudas el apoyo del gobierno de la provincia de Santa Fe es fundamental para poder realizarlo con la calidad que se está desarrollando”.

El mundial juvenil es organizado por el gobierno de la provincia, las municipalidades de Rosario y Santa Fe, la Federación Internacional de Basketball (FIBA), la Confederación Argentina (CAB) y la Federación Provincial, quienes asumieron el compromiso. Al respecto el secretario de Deporte provincial, Pablo Catán, informó que “las mejores 16 selecciones de los cinco continentes competirán por el título en los estadios cubiertos de Newell´s Old Boys, de la Universidad Tecnológica Nacional y del Club Atlético Unión, escenarios deportivos que mejoraron su infraestructura con aportes del gobierno de la provincia”. “El estadio de Newell´s recibió un aporte de $ 4.000.000 y gracias a esto pudo realizar trabajos de pintura exterior e interior, renovar los 5 vestuarios, cambiar la luminaria y refaccionar el túnel y el techo”, detalló el funcionario.



DEBUT CON DERROTA

El seleccionado argentino debutó este sábado frente a Francia, posterior al acto de apertura. Previamente, se desarrolló una jornada en la que compitieron Nueva Zelanda y Egipto, Canadá y Montenegro, y Croacia y Filipinas. El resto de los cruces de grupo serán Entre el domingo y el martes, en tanto el miércoles tendrán lugar los partidos para definir quién va a la Sede Santa Fe. El inicio de los chicos argentinos no fue el esperado, ya que perdieron ante Francia, campeón europeo, por 82 a 50. El santafesino Juan Fernández fue el goleador del equipo con 10 puntos. Mientras que en el conjunto de Europa, Malcom Cazalon, se destacó con 19 tantos. En el otro partido del grupo D, Croacia venció sin mayores inconvenientes a Filipinas por 97 a 75. Anoche, Argentina se enfrentaba a los croatas por la segunda fecha.

La selección argentina está integrada por 12 jugadores, de los cuales cuatro son de la provincia de Santa Fe: Gastón Bertona (San Guillermo), Bautista Lugarini (Rosario), Juan Fernández (Santa Fe) y Tomás Chapero (Santa Fe). El resto del equipo lo conforman Mateo Díaz, Agustín Cavallín, Ezequiel Paz, Federico Copes, Juan Cruz Scacchi, Ignacio Varisco, Máximo Milovich y Gonzalo Bress.



LOS GRUPOS

El certamen se desarrolla desde este sábado y hasta el 8 de julio con sedes en Rosario (Newell´s Old Boys) y Santa Fe (Universidad Tecnológica Nacional y Club Atlético Unión), participando 16 equipos de los 5 continentes:

Grupo A: Australia, Puerto Rico, Turquía y República Dominicana.

Grupo B: Malí, China, EEUU y Serbia. (Juega todo el certamen en Santa Fe)

Grupo C: Canadá, Nueva Zelanda, Egipto y Montenegro.

Grupo D: Argentina, Croacia, Francia y Filipinas. (Juegan la etapa de clasificación en Rosario y después van a Santa Fe).