Triunfo que trae ilusión

En la tarde de ayer se disputó la tercera fecha del torneo Clausura de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol, donde Atlético San Isidro de Egusquiza derrotó 3-1 a Juventud Unida de Villa San José y es el único líder. Sacó tres puntos de diferencia sobre su máximo perseguidor, la “Juve” y se ilusiona con quedarse con el campeonato.

El próximo fin de semana estará visitando a Defensores de Frontera que ayer goleó a Belgrano de San Antonio 6 a 3.

El clásico entre Susana y Aurelia terminó igualado sin goles.



Las Posiciones: San Isidro 9, puntos; Def. de Frontera 6 Juventud Unida 6; Dep. Susana 4; Sp. Aureliense 1; Belgrano 0.



La próxima fecha (4°): Belgrano de San Antonio vs Sp. Aureliense, Juventud Unida vs. Dep. Susana, Def. Frontera vs San Isidro.



Def. Frontera 6 vs. Belgrano 3



Cancha: Atl. Esmeralda

Árbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 1-1



Goles: PT 15m, ST 5m Gastón Trainoni (DF), PT 25m Alejandro Molina (B), PT 30m Lucio López (DF), ST 25m Jonathan Luna (DF), ST 28m Walter Molina (B), ST 30m Jonatan Gonzalez (DF), ST 35m Juan Fariña (DF), ST 40m Jonatan Gómez (B).



San Isidro 3 vs. Juv. Unida 1



Cancha: Atlético San Isidro de Egusquiza.

Árbitro: Javier Simoncini.

Reserva: 0-0



Goles: PT 30m y 40m Marcelo Lamas (SI), ST 20m Diego Saravia (SI), ST 42m Francisco Imfeld de penal (JU).

Incidencia: Expulsados: PT 42m Danilo Poggio (SI), ST 15m Nahuel Barbero (JU).



Dep. Susana 0 vs. Sp. Aureliense 0



Cancha: Deportivo Susana.

Árbitro: Gonzalo Hidalgo.

Reserva: 3-0



Goles: No hubo.