La próxima fecha

El próximo domingo se jugará la octava y penúltima fecha del Apertura de Primera B, en donde puede ser una jornada clave, en ambas zonas, de cara a la definición de esta primera parte del campeonato. Los partidos: Zona Sur: Talleres de María Juana vs Deportivo Josefina, Bochófilo Bochazo vs. La Hidráulica de Frontera, Atlético Esmeralda vs. Zenón Pereyra, San Martín de Angélica vs. Libertad Estación Clucellas, Sportivo Santa Clara vs. Atlético María Juana. En la Zona Norte se enfrentarán: Deportivo Aldao vs. Moreno de Lehmann, Deportivo Bella Italia vs. Sportivo Roca, Tiro Federal de Moisés Ville vs. Independiente de Ataliva, Argentino Vila vs. Independiente San Cristóbal. Libre: Unidad Sancristobalense. En la última fecha le quedará quedar libre a Vila