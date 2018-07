Cáceres y Jakos, los ganadores en TC2000

La segunda edición de la "Carrera de Estrellas", correspondiente a la quinta fecha del Campeonato Argentino de TC2000, tuvo como vencedor al binomio integrado por Emmanuel Cáceres-Andrés Jakos al mando del Toyota Corolla del Toyota Young.

El autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires fue testigo del regreso triunfal del campeón de la categoría del año 2015, quien tras vencer recordó a Víctor de la Rosa, fundador de este equipo.

Martín Chialvo - Manuel Luque (Ford Focus - Escudería Fela) y los hermanos Mariano y Leonel Pernía (Renault Fluence - Ambrogio Racing) completaron el podio.

El Citroën C4 Lounge del binomio Hernán Palazzo - Facundo Chapur largó en la vanguardia gracias a la pole conseguida por el joven de Pinamar en la jornada sabatina.

En la competencia de ayer, el "Potro Cordobés" fue el que comandó el C4 Lounge y se consolidó rápidamente en la punta. Detrás del líder, con mucho oficio, Cáceres le ganó la posición a Santiago Mallo (Ford Focus III) y quedó como escolta.

En las primeras vueltas de la prueba, el Toyota Corolla se acercó a Chapur, pero no logró arrebatarle la posición aunque lo intentó en reiteradas oportunidades, mientras que Mallo, desde el tercer lugar, se mantenía expectante.

Como estipulaba el Reglamento Particular, el piloto que largó la competencia debía conducir un mínimo de 18 vueltas y un máximo de 24. El primero en ingresar fue el Citroën C4 Lounge y el equipo hizo el cambio de manera impecable.

Sin embargo, no le duró demasiado la alegría a los pilotos del auto francés, ya que producto de un toque de pista se quedó sin frenos y debió abandonar la competencia.

Luego de que todos realizaron el cambio de mando, el binomio Cáceres - Jakos se consolidó al frente del pelotón. Detrás de los exponentes del Toyota Young, se acomodaron los integrantes de la Escudería Fela: Chialvo - Luque, dejando terceros a Pernía - Pernía.

Clasificación oficial (40 vueltas): 1º Emanuel Cáceres - Andrés Jakos (Toyota Corolla), en 1h00m314, a un promedio de 131,604 Km/h; 2º Martín Chialvo - Manuel Luque (Ford Focus III) a 2s472; 3º Mariano Pernía - Leonel Pernía (Renault Fluence) a 6s945; 4º Nicolás Dapero - Martín Moggia (Renault Fluence) a 7s474; 5º Rudi Bundziak - Bruno Armellini (Peugeot 408 a 9s209; 6º Matías Cravero - Luciano Farroni (Ford Focus III) a 13s317; 7º Agustín Lima Capitao - Matías Muñoz Marchessi (Peugeot 408) a 14s244; 8º José Manuel Sapag - Lucas Colombo Russell (Citroën C4 Lounge) a 15s266; 9º Marcelo Ciarrocchi - Ricardo Risatti (Citroën C4 Lounge) a 17s052 y 10º Braian Reinoso - Ignacio Julián (Peugeot 408) a 18s769.