La AFA busca las formas para encarrilar la salida de Sampaoli

El entrenador Jorge Sampaoli quiere escapar a la reunión de evaluación con la intención de seguir en el cargo, mientras que AFA busca las formas legales y económicas para dar por finalizado el ciclo, luego de la eliminación ante Francia en los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018. Fue un domingo -otra vez- de rumores a flor de piel por las redes sociales, pero fuentes de ambos sectores le negaron a NA que haya habido un pedido de renuncia por parte del presidente de AFA Claudio "Chiqui" Tapia a Sampaoli en el predio de Bronnitsy, búnker albiceleste en el Mundial.A la espera del retorno a Buenos Aires de la delegación, sería entre este lunes a la noche y martes a la mañana, Sampaoli analizó junto a su cuerpo técnico la actuación de la Selección en Rusia 2018. Si bien todos los caminos conducen a una salida del entrenador, la comunicación por parte de la dirigencia de AFA indica que habrá una evaluación antes de tomar la decisión final. Pero el entrenador casildense pidió que ese encuentro sea luego de unos días de vacaciones en los que intentará desconectarse de la frustración que significó su tránsito por Rusia 2018.Sampaoli dejó en claro en la conferencia de prensa post eliminación que pretende seguir al frente de la Selección argentina, aunque las autoridades de AFA tienen pensado hacer una evaluación del ciclo. El DT, que tiene contrato vigente hasta Qatar 2022, cuenta con la ventaja que, en caso de que lo quieran despedir, la casa madre del fútbol argentino deberá abonarle 20 millones de dólares, según consta en una cláusula del contrato firmado por las partes. Fuentes de AFA consultadas por NA, indicaron que una vez que los directivos más importantes regresen de Rusia se hará un análisis sobre el ciclo del santafesino, que reemplazó en el cargo a Edgardo Bauza hace poco más de un año. En caso de decidir prescindir de sus servicios, la casa madre del fútbol argentino deberá llegar a un acuerdo con Sampaoli debido a que abonar los 20 millones de la moneda estadounidense es imposible.El capitán de la Selección, Lionel Messi, y otros doce jugadores abandonaron ayer la concentración argentina, luego de caer el sábado en Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018 ante Francia, confirmó el jefe de prensa de la Albiceleste. La delegación albiceleste había regresado de madrugada desde Kazán, y el cuerpo técnico liberó a los jugadores para iniciar sus vacaciones o retornar a sus lugares de residencia, principalmente los "europeos". De la misma manera que luego del encuentro ante Francia, Messi desembarcó en Barcelona y en silencio abandonó el aeropuerto, donde no había prensa ni hinchas esperándolo. La "Pulga", vestido con la ropa de la Selección, salió del aeropuerto por su cuenta, caminando, apenas con dos o tres personas siguiéndolo, que lo filmaron con su celular. El rosarino, con la mirada fija y el gesto serio, siguió su ruta hasta la camioneta que lo esperaba en el estacionamiento, donde estaba su esposa Antonela Roccuzzo, que lo recibió con un beso antes de partir. Messi siguió con el silencio público que adoptó luego del 4- 3 ante Francia y tendrá unos días de vacaciones antes de sumarse a la pretemporada con el equipo culé. Willy Caballero, Cristian Ansaldi, Marcos Rojo, Ever Banega, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Gabriel Mercado, Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi y Sergio Agüero también se marcharon antes que el resto de la delegación. Los futbolistas que juegan en Europa decidieron irse cada uno por su lado "teniendo en cuenta las distancias" con sus respectivos destinos. Se espera que en las próximas horas viajen los futbolistas que se desempeñan en la Superliga argentina, como Cristian Pavón, Maximiliano Meza, Enzo Pérez o Franco Armani, así como los jugadores que vayan a pasar allí sus vacaciones, hasta reincorporarse a sus clubes.La leyenda argentina Diego Maradona se mostró decepcionado con la eliminación de su selección en octavos del Mundial ante Francia (3-4) y aseguró que la Albiceleste, sin Lionel Messi "es un equipito más". "Lo vi muy solo a Lío, muy lejos del arco. Si lo pusieron de 9 y tiene que armar el juego y también definir él, estamos hablando más de Patoruzú (el personaje de historietas más conocido de Argentina) que de Lío Messi. Sin Messi, somos un equipito más", señaló Maradona en "De la mano del Diez", su programa junto a Víctor Hugo Morales para la cadena venezolana Telesur. "No hay nada para rescatar. Otra Copa del Mundo que se va. La vemos pasar. Y no nos deja nada", apuntó. Maradona, que ha acompañado al equipo desde las gradas durante todo el torneo, siempre ha sido crítico con el juego de la Albiceleste y con su director técnico, Jorge Sampaoli. "Veníamos al cine más que a la cancha. Porque veníamos a ver la crónica de una muerte anunciada. Y era verdad", explicó. "Nosotros no tenemos rumbo, no sabemos atacar, no sabemos qué hacer cuando tenemos la pelota. Y los franceses, todo lo contrario: tienen salida de contragolpe, variantes, entrada por derecha y por izquierda", agregó. Maradona destacó la actuación de Kylian Mbappé, bigoleador el sábado, al que comparó con Claudio Caniggia. "Sin quererlo, Argentina salió a atacar a Francia. Y cometió el error de dejarle mucho espacio a Mbappé, que es como Caniggia en sus primeros tiempos". Tras el partido, Javier Mascherano y Lucas Biglia anunciaron su retirada de la selección y, de cara a la Copa América de Brasil-2019, la Albiceleste podría vivir una profunda renovación. "El presidente de la AFA tiene que tomar soluciones que les hagan bien a los chicos que están apuntando a la selección. A estos muchachos no les podemos pedir más de lo que hicieron. Dejaron todo. Tal vez nos equivocamos los que pasamos por el banco de la selección", sentenció.