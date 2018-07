Palazzo, de punta a punta

Hernán Palazzo (Citroën) picó en punta en el inicio de la carrera clasificatoria del TC2000, disputada en el autódromo de Buenos Aires. Ni siquiera le dejó la posibilidad a Santiago Mallo (Ford) de acariciar el liderato. No obstante, el espectáculo se comenzó a generar detrás.Marcelo Ciarrocchi (Citroën) entró pasado en la curva detrás de la confitería y, levemente, tocó a Nicolás Moscardini (Fiat) para poder superarlo. Sin embargo, el piloto de Buenos Aires le devolvió el toque y así continuaron hasta que Ciarrocchi no pudo seguir con el radio de giro ideal, reincorporándose a la carrera entre los últimos lugares.Adelante, Palazzo demostró un gran control con respecto a la carrera. El de Pinamar mantuvo su firme rendimiento hasta que apareció la bandera a cuadros, cruzando la misma al frente del pelotón.Detrás, Santiago Mallo (Ford) no perdió de vista al líder, pero tampoco presionó. Por lo tanto, el cordobés cerró la competencia sabatina en la segunda colocación. Emmanuel Cacéres (Fiat) tuvo lo suyo y se subió al tercer escalón del podio.