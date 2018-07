Márquez demostró su sangre fría en Assen

El español Marc Márquez (Honda) obtuvo en la última vuelta la pole position del Gran Premio de Holanda, categoría de Moto GP, este sábado en el circuito de Assen, donde se celebró una clasificación más que vibrante bajo un sol abrasador. El líder del campeonato del mundo, con 27 puntos de ventaja sobre Rossi, firmó su segunda pole del año con un tiempo de 1 minuto 32 segundos y 791 milésimas en la que fue probablemente la clasificación más animada de la temporada. "Inmediatamente sentí que estaba en condiciones de mantener un buen ritmo pese a que este circuito no es mi punto fuerte. Pero aquí está. Mañana -por hoy- arrancaré en cabeza", explicó el español que será el hombre a batir el domingo sobre una pista en la que se alcanzarán los 45 grados. El piloto de Honda superó por 41 milésimas al británico Carl Crutchlow (LCR Honda), que explicó "haber tenido grandes sensaciones desde el inicio del fin de semana en Assen. Este circuito es tan especial que da lugar a situaciones muy distintas".Valentino Rossi, tercer mejor tiempo, ganador en 2017 y con 10 victorias en Assen (entre todas las categorías, ocho en la prueba reina), confirmó su amor por el mítico circuito holandés. En la catedral de los circuitos, cedió 59 milésimas respecto a Márquez y probablemente sea temible este domingo. "Estoy muy feliz, sobre todo después de mi salida de pista en la segunda tanda de entrenamientos. Pero he logrado encontrar los reglajes para ser capaz de firmar un súper tiempo y salir desde la primera línea", señaló El Doctor. "En Assen tengo referencias en todos los puntos. Sabemos que es muy difícil batirme en este circuito. Pero estará seco y normalmente he rodado mejor en esta pista cuando el tiempo estaba más húmedo y fresco", indicó Rossi. El español Jorge Lorenzo (Ducati), citado como uno de los favoritos, pasó desapercibido en la clasificación, siendo tan solo 10º. El triple campeón del mundo de MotoGP (2010, 2012, 2015), que se adjudicó los dos últimos grandes premios pero que en la categoría reina únicamente ha ganado una vez en Holanda (en 2010), ¿podrá ampliar su racha de triunfos? Visto lo visto, parece poco probable. "Dudaba que Assen fuese el mejor circuito para nosotros, aunque me esperaba un mejor resultado", admitió el mallorquín.En Moto2, el italiano Francesco Bagnaia (Kalex) se hizo con la pole en el duelo que protagoniza con el portugués Miguel Oliveira (KTM) por el liderato en la clasificación general, separados tan solo por un punto. En Moto3, el español Jorge Martín (Honda) fue el más rápido en la clasificación, con el líder, el italiano Marco Bezzecchi (KTM) marcando el octavo mejor tiempo.