La acción en la zona

Este domingo habrá actividad en la Primera B y C de Liga Rafaelina de Fútbol, la Primera A, que el jueves conoció a su campeón, el Deportivo Tacural, tendrá un parate y el próximo fin de semana dará inicio al torneo Clausura.Hoy se jugará la séptima fecha del Apertura en la Primera B, en donde Unidad Sancristobalense, líder de la Zona Norte, estará recibiendo al Deportivo Aldao. El escolta es Deportivo Bella Italia y estará visitando a Moreno en Lehmann.Por el lado de la Zona Sur, Talleres de María Juana es el líder, a un punto de Santa Clara, y estará recibiendo a Bochófilo Bochazo. El escolta estará visitando a Libertad de Estación Clucellas. El otro que también viene segundo es San Martín de Angélica, que estará visitando a Zenón Pereyra.Los partidos programados para la jornada de hoy, desde las 15:30 hs (Primera y a las 14:30 hs Reserva):Deportivo Josefina vs Atlético María Juana (Silvio Ruiz), Sp. Libertad EC vs Sp. Santa Clara (Guillermo Tartaglia), Zenón Pereyra vs San Martín (Raúl Rodríguez), La Hidráulica vs Atlético Esmeralda (Rodrigo Pérez), Talleres María Juana vs Bochazo (Víctor Colman).Independiente Ataliva vs Argentino Vila (Enrique Calderón), Sp. Roca vs Tiro Federal (Franco Ceballos), Moreno de Lehmann vs Dep. Bella Italia (Claudio González), Unidad Sancristobalense vs Dep. Aldao (Mauro Cardozo).El tercer grupo liguista pondrá en juego la tercera fecha del torneo Clausura con la siguiente programación de partidos, desde las 16 hs en Primera División:Def. Frontera vs. Belgrano (cancha Atl. Esmeralda) (Guillermo Vacarone), San Isidro vs. Juv. Unida (Javier Simoncini), Dep. Susana vs. Sp. Aureliense (Gonzalo Hidalgo).Juventud Unida 6 puntos; San Isidro 6; Dep. Susana 3; Defensores de Frontera 3; Sportivo Aureliense 0; Belgrano de San Antonio 0.