Estrategia sin resultado

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La "estrategia" del Banco Central "no da resultado", por lo cual se debe cambiar, sostuvo el analista financiero Christian Buteler, quien también advirtió que el tipo de cambio se fue "de las manos".El dólar se disparó el viernes a $ 29,57 en medio de una nueva corrida cambiaria, a pesar de que la autoridad monetaria subastó fondos del FMI y de las reservas por U$S 450 millones, en un intento por equilibrar la demanda."Me parece que el tipo de cambio se ha ido de las manos, perdieron el control en abril y nunca más estuvieron al mando de la situación", resaltó Buteler en diálogo con NA.Según su consideración, las medidas que tomó el Banco Central "capaz no son incorrectas, como tasas y encajes, pero el tema es que se aplicaron mal y de forma desordenada"."No hubo un mensaje claro al mercado y por eso el dólar sigue subiendo. Capaz tiene tres o cuatro días de calma, pero luego vuelve a escaparse", insistió.De ese modo, resaltó que "esta estrategia no da resultado, hay que cambiarla"."De todo lo que aplicaron, lo único que dio resultado fue la oferta de cinco mil millones de dólares", destacó Buteler.Además, apuntó: "Es fundamental tener un tipo de cambio estable", mientras consideró que en la actualidad hay "caída de actividad, empresas complicadas para poder financiar, problemas con la cadena de pagos y cheques rechazados"."En este momento, subir las tasas no tendría efecto", estimó y analizó que subastar todos los días cien millones de dólares no sirve porque "se pierden y no se logra el efecto deseado".Ante la marcada suba del dólar, sostuvo que "la demanda no es que sea abrumadora", aunque aclaró que hubo una "desaparición de la oferta privada"."Está la sensación de que mañana el dólar puede estar más caro. Se percibe que va a estar más caro que hoy", alertó.En tanto, resaltó que "hasta ahora, el que compró, ganó siempre" y apuntó: "Ves que siempre vas perdiendo contra el dólar, por lo cual ya no hay tasa que pague esta inseguridad"."El poder está del lado del Banco Central, pero mientras siga actuando de la misma manera es raro que haya diferentes resultados", analizó.