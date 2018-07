TRL: Lo sucedido en la séptima fecha

En la tarde de ayer se completó la sexta fecha de la primera fase del Torneo Regional del Litoral, que ya tenía dos juegos disputados: el triunfo de GER ante CRAR y la victoria de UNI de Rosario ante Tilcara.Lo sucedido en la tarde de ayer: Old Resian 22 vs UNI (SF) 9, CRAI 30 vs Provincial 24, Santa Fe Rugby Club 23 vs Jockey 33, Estudiantes 10 vs Duendes 44.Jockey 34, puntos; GER 29; Duendes 27; Santa Fe RC 22; CRAI 20; Estudiantes 18; Tilcara 17; Old Resian 16; UNI (R) 13; UNI (SF) 10; Provincial 7; CRAR 4.Duendes vs GER, Jockey vs Estudiantes, Provincial vs Santa Fe RC, UNI (SF) vs CRAI, Tilcara vs Old Resian, CRAR vs Uni (R).En el ascenso también se jugó la séptima fecha y se dieron los siguientes finales: La Salle 30 vs Los Pampas 21, Logaritmo 22 vs Alma Jr. 25, Caranchos 15 vs Rowing 36.Rowing 29, puntos; Alma Juniors 25; Logaritmo 21; La Salle 15; Los Caranchos 13; Los Pampas 6.Los Pampas vs Caranchos, Rowing vs Logaritmo, Alma Juniors vs La Salle.