Bottas le arrebató la pole a Hamilton

El finlandés de Mercedes, Valtteri Bottas, arrebató este sábado la pole a su compañero de equipo Lewis Hamilton, líder del Mundial de F1, mientras que Sebastien Vettel, sancionado, saldrá desde el sexto puesto de la parrilla del Gran Premio de Austria. Pole y ganador también el año pasado en el circuito Red Bull Ring, Bottas saldrá este domingo escoltado por el cuádruple campeón del mundo británico merced a la quinta pole de su carrera, sellada por 19 milésimas de ventaja.Vettel, que marcó el tercer mejor tiempo, partirá desde el sexto puesto al ser penalizado con tres puestos de retraso por perjudicar al español Carlos Sainz Jr. El alemán de Ferrari está a 14 puntos de Hamilton en la general del Mundial, por lo que cualquier nuevo error podría extender la desventaja a límites considerables. El holandés Max Verstappen (Red Bull) estará así en la segunda línea, por detrás del finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari).Satisfecho por la gran vuelta dada, Bottas, que fue superado por Hamilton en los ensayos libres, recibió con una sonrisa discreta su trofeo de poleman de manos del brasileño Nelson Piquet, antiguo piloto ganador de tres Mundiales. Después de saborear un helado mientras acudía a la conferencia de prensa, Bottas desveló su receta para repetir el triunfo del año pasado. "Sólo necesito una buena salida y limpia, no hacer nada especial, sobre todo no jugar a ser el héroe en la curva Nº 1", explicó el piloto de 28 años."Valtteri lo merece, no está tan mal para mí, estoy contento", reaccionó el líder del Mundial, cuya actividad lejos de las pistas fue la comidilla en todos los corros en el paddock. El piloto de Stevenage cantó unas estrofas subidas de tonos en un tema del último álbum de Christina Aguilera, bajo el seudónimo de XNDA. Una colaboración no confirmada por el cuádruple campeón del mundo, que pasa parte de su tiempo libre componiendo. Además, los detalles de la renovación de su contrato, en negociaciones desde enero, apuntan a discrepancias respecto al número de días libres y a los compromisos publicitarios, que no son del gusto de Hamilton. "Podemos detectar muy rápidamente en su actitud cuando no está al 100%", explicaba recientemente Nikki Lauda, el presidente no ejecutivo de la escudería de Brackley. Y en el próximo número de la versión británica de la revista GQ, Hamilton posa en kilt, en respuesta a la polémica suscitada cuando reprochó a su sobrino que se vistiese de princesa en las pasadas Navidades.Austria no es desde luego un circuito talismán para Hamilton. Allí tuvo un choque en la última vuelta con su compañero de entonces Nico Rosberg, que facilitó su victoria pero abrió una brecha en la escudería. El circo de la F1 asiste asimismo estos días a los rumores sobre el posible fichaje de Charles Leclerc por Ferrari en 2019 en el volante de Kimi Raikkonen. Según la BBC y la Gazzetta dello Sport el monegasco recibió la propuesta de un contrato de dos años. Eso le convertiría en el piloto más joven en correr para la Scuderia desde el mexicano Ricardo Rodríguez en 1961. Los dos Renault de Sainz Jr y el alemán Nico Hülkenberg partirán desde la 9ª y la 10ª posiciones de la parrilla.