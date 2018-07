Hindú, campeón del Nacional de Clubes

Hindú se consagró nuevamente campeón del ICBC Nacional de Clubes – la cuarta consagración de manera consecutiva- tras vencer a Newman de manera contundente por 25 a 0 en una final en la que dominó de punta a punta, sin pasar prácticamente sobresaltos, salvo en algunos momentos de la segunda mitad.El conjunto de Don Torcuato fue punzante, agresivo, resuelto y muy directo a la hora de atacar a su rival. Llevó peligro permanente a campo rival cada vez que tuvo la chance y obligó a Newman a situarse en su campo y defender muchas veces en situación extrema, apremiado por las circunstancias.En la segunda parte, el trámite fue idéntico al del primer tiempo durante los primeros diez o quince minutos. Desde allí, fue Newman el que tomó control del partido, el que empezó a manejar la pelota, el que comenzó a encontrar de a poco los lugares para lastimar a su rival, pero al que le costó una enormidad anotar puntos a pesar de ese dominio. La defensa de Hindú fue ordenada y puso siempre en aprietos al ataque de Newman, que careció de la profundidad necesaria para causar daños reales.En la final del Torneo del Interior B, Gimnasia y Esgrima de Rosario cayó ante Urú Curé de Río Cuarto por 23 a 21. En otra de las finales disputadas en la tarde de ayer, CURNE derrotó a Huirapuca 20-14 y conquistó el Torneo del Interior A, mientras que el TDI B fue para Universitario de Salta, que venció a Marabunta 43-24.Francisco Mateu; Federico Graglia, Belisario Agulla, Hernán Senillosa y Martín Cancelliere; Santiago Fernández y Felipe Ezcurra; Lautaro Bavaro, Gonzalo Delguy (c) y Augusto Bavaro; Carlos Repetto y Nicolás Guisasola; Mariano Viano, Agustín Capurro e Isaías Quiroga. Ingresaron: Horacio Agulla, Nicolás Leiva, Juan Ignacio Martínez Sosa, Joaquín de la Vega, Lucas Camacho, Luca Iachetti y Augusto Faraone. Entrenadores: Lucas Ostiglia, Francisco Fernández Miranda y Juan Ignacio Gauthier.Juan Daireaux; Germán Mignone, Tomás Keena, Felipe Freyre y Agustín Gosio; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Félix Branca; Miguel Urtubey, Benjamín Bonasso y Marco Mazzuchelli; Tomás Ureta y Jerónimo Ureta; Luciano Borio, Marcelo Brandi (c) y Alberto Porolli. Ingresaron: Thibaud Flament, Felipe Louzao, Manuel Lozano, Alejandro Urtubey, Mariano Urtubey y Francisco Montoya. Entrenadores: Alfredo Cordone, Marcelo Torres, Santiago Piccaluga y Javier Urtubey10 minutos, penal de Fernández (H); 26m, gol de Fernández por try de Cancelliere (H); 43m, penal de Fernández (H). Amonestados: 16m J. Ureta (N), 24m Quiroga (H)2 minutos, gol de Fernández por try de Mateu (H); 33m, try de Iachetti (H)José Amalfitani.Federico Anselmi.