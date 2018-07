Visita difícil a Uruguay

La selección argentina de básquet se presenta en Montevideo, donde este domingo visitará a Uruguay por la última fecha de la primera ronda de las Eliminatorias americanas para el Mundial China 2019. “Charrúas” y albicelestes se medirán para definir el primer puesto de esta zona y un mejor arrastre de puntos para la próxima fase.Argentina, que cuenta con el pivot rafaelino Roberto Acuña, viene de vencer, con comodidad, a Panamá 87-62 en San Juan. En tanto, los orientales le ganaron a Paraguay, como visitante, 58-49, aunque sin jugar bien. En cuanto al local, lo primero que hay que resaltar es que su pivot estrella, Esteban Batista (ex NBA y que jugó en España, Italia, Rusia, Israel, Turquía, China e Italia), no jugará ante los argentinos por una distensión. Otro que no está en esta convocatoria es Jayson Granger, el escolta (hijo del estadounidense nacionalizado uruguayo Jeff Granger) que juega en Baskonia de España (compañero de Luca Vildoza y Patricio Garino). Más allá de eso, hay muchos jugadores muy conocidos en nuestro país, ya que juegan o pasaron por la Liga Nacional argentina.Uruguay y Argentina tiene un récord de 4-1 en este Grupo A. El ganador de este partido se quedará con el primer puesto de la zona y arrastrará mejores puntos para la segunda fase. Con Panamá, son los tres equipos que pasan de este Grupo. El duelo se iniciará a las 20, en el Palacio Contador Gastón Guelfi, de Peñarol de Montevideo.