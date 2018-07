España enfrenta a Rusia

MOSCU, 1 (AFP-NA). - Tras una sufrida clasificación a octavos, España se enfrenta este domingo a las 11 en Moscú a Rusia buscando su pase a cuartos, en un partido contra la historia y sus propias dudas, en el que ya no caben los fallos. El empate 2-2 in extremis ante Marruecos, suscitó muchas dudas sobre el juego de la Roja, que podrían quedar en el olvido el domingo conquistando el estadio Luzhniki para entrar por séptima vez en su historia en unos cuartos de final mundialista."¿Por qué mirar hacia atrás? Hemos pasado tres partidos, mañana a las 5 de la tarde el pasado no importa, nos tenemos que meter a fuego", señaló este sábado en rueda de prensa el seleccionador español Fernando Hierro. España tendrá que corregir especialmente su fragilidad atrás, que le ha hecho encajar cinco goles en los tres partidos de la fase de grupos"."España no nos da miedo. Esto es fútbol. En los cruces las opciones de cada equipo son las mismas", aseguraba el centrocampista Alexandr Yerokhin en el campo base de Rusia en las afueras de Moscú, recordando el amistoso de noviembre pasado en San Petersburgo que acabó en tablas (3-3). Los anfitriones rusos comenzaron con fuerza en el Mundial, hundiendo a Arabia Saudí (5-0) y a Egipto (3-1), pero cayeron 3- 0 ante Uruguay en su último encuentro."Que hayamos perdido con Uruguay no quiere decir que ya hayamos terminado el torneo. No. Queremos más. Es el partido de nuestras vidas", aseguraba el delantero ruso Artem Dzyuba.Dirigirá el holandés Bjorn Kuipers con estas probables alineaciones:De Gea - Carvajal, Piqué, Ramos, Alba - Koke, Busquets - Silva, Iniesta, Isco - Diego Costa. DT: Fernando Hierro.Akinfeev - Mário Fernandes, Kutepov, Ignashevich - Zhirkov, Samedov, Gazinskiy, Golovin, Zobnin - Cheryshev, Dzyuba. DT: Stanislav Cherchesov.