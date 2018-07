Nuevo triunfo de Jaguares

Casi como si la ventana de junio no hubiera existido, como en una continuidad de lo ocurrido un mes atrás, los argentinos volvieron a vestirse de Jaguares y rencauzaron el rumbo. El éxito 25-12 ante Stormers los deja en las puertas de ingresar por primera vez en los playoffs del Súper Rugby, clasificación que irán a buscar la semana próxima a Sudáfrica.Un triunfo más en los últimos dos partidos les alcanzará para meterse entre los ocho mejores del Súper Rugby. Derrotar tanto a los Bulls como a los Sharks, además, implicará ser local en el cruce de cuartos de final.La gran incógnita que despertaba este encuentro para Jaguares era cómo reaccionarían los jugadores luego de las tres derrotas que sufrieron con la camiseta de los Pumas en la reciente serie internacional, ante Gales (dos veces) y Escocia, que incluso le costó el puesto a Daniel Hourcade. Lejos de verse afectados por esta contingencia, el equipo de Mario Ledesma volvió a mostrar el temple que venía plasmando previamente.Aunque con menos explosividad que en los últimos dos partidos ante los Bulls y los Sharks, Jaguares volvió a ser un equipo vertical y contundente en ataque y sólido en defensa. Un gran try de Bautista Delguy al inicio y otro de Guido Petti , la figura de la tarde, le dieron aire a Jaguares, que luego cedió el dominio del partido pero igualmente no pasó sobresaltos.En el inicio del segundo tiempo, cuando Stormers se había acercado peligrosamente, una gran corrida de Petti derivó en el try de Matías Orlando.No alcanzó para el punto bonus, pero sí para reafirmar el rumbo que traía el equipo de Ledesma. La séptima victoria consecutiva, novena en los últimos 11 partidos, lo ponen en las puertas de los playoffs.Stormers era el único equipo sudafricano al cual los Jaguares no habían podido vencer. En los tres partidos previos, incluido el primero de esta temporada, el triunfo había sido para los de Ciudad del Cabo, que acumulaba tres derrotas consecutivas y se jugaban la última chance de llegar a los playoffs.La victoria más temprano de los Sharks ante los Lions hizo que Jaguares tuviera que esperar para clasificarse, pero le dejó el liderato de la Conferencia Sudafricana en sus manos. De ganar los próximos dos partidos, será local en cuartos de final.El próximo sábado, en Pretoria, tendrán la posibilidad de abrocharla en un duro partido ante los Bulls. Y si no, habrá que esperar hasta el duelo con los Sharks de la última fecha, en Durban. Este sábado en Vélez y ante unos 18.000 espectadores Jaguares se aseguró de llegar al último tramo de la temporada regular por el camino correcto.