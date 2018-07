Lazzaroni a Paraguay

El ex defensor de Atlético de Rafaela continuará su carrera en Sol de América.

En las últimas horas arregló su vinculación con Sol de América de Paraguay el zaguero argentino Franco Lazzaroni, quien últimamente estuvo jugando en Atlético de Rafaela.Es el cuarto refuerzo que llega a la entidad de Villa Elisa, anteriormente lo hicieron Milciades Portillo, Édgar Ferreira y Adrián Martínez.Lazzaroni, en diálogo con Fútbol a lo Grande, por Radio Monumental, comentó que tuvo muy buenas referencias de Sol, a través de algunos ex compañeros paraguayos.Citó a Pablo Aguilar, Marcos Cáceres, Salustiano Candia y Julio Rodríguez.“Cuando me hablaron de Sol me gustó la idea. Es un equipo que siempre está peleando en los torneos que interviene y que además tiene la Copa Sudamericana”, comentó el zaguero argentino.Lazzaroni desde ayer se sumó a sus demás compañeros que están realizando los trabajos de pretemporada.Hoy las tareas nuevamente serán a doble turno en el Yacht y en Villa Elisa.