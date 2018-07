Mascherano y Biglia dejan la selección

KAZAN, 1 (Especial para NA). - Javier Mascherano, uno de los referentes del plantel, confirmó ayer su alejamiento de la Selección argentina y dijo que la derrota ante Francia "te rompe la ilusión". "Nos hicieron muchísimo daño. Nos costó levantarnos por momentos. Dimos todo hasta el final, no hay nada que reprocharnos. En lo personal, a partir de ahora seré un hincha más", afirmó en declaraciones a la televisación oficial."Teníamos controlado el juego hasta que nos hacen un gol de otro partido", dijo Mascherano en referencia al 2 a 2 de Benjamin Pavard. "A partir de ahí, nos costó levantarnos. A veces de vacías y hay que aceptar que el rival es mejor. Esperemos que todos los chicos puedan lograr lo que uno no pudo", expresó.Consultado si esta eliminación puede significar el final de ciclo de otros futbolistas, Mascherano pidió que "sigan insistiendo porque la verdad que de eso se trata la vida". "Es hora que ellos sigan para adelante. La verdad que esta eliminación te rompe la ilusión", cerró.Mascherano, que en la actualidad juega en el Hebei Fortune de China, puso punto final a una carrera que le valió ser el futbolista con más partidos en la Selección, con 147 duelos y el segundo con más juegos en un Mundial, tan sólo con uno menos que Maradona.Con pasado en las juveniles desde la sub 15, el santafesino debutó en la mayor el 16 de julio de 2003, en un amistoso frente a Uruguay, con la particularidad que todavía no había jugado por primera vez en la Primera de River. Mascherano, que había anticipado antes de Rusia que esta competencia iba a ser su última con la camiseta albiceleste, fue sparring en Japón 2002 y jugó Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.Además, ganó dos medallas doradas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008, mientras que fue subcampeón en la Copa del Mundo de Brasil y salió segundo en cuatro ediciones de la Copa América (Perú 2004, Venezuela 2007, Chile 2015 y Estados Unidos 2016).TAMBIEN BIGLIAEl mediocampista Lucas Biglia anunció su retiro de la Selección argentina y se esperanzó con que la próximas camada de jugadores "pueda trabajar con tranquilidad". "Ojalá que a los chicos a los que le toque venir primero puedan trabajar con tranquilidad y después tener a Argentina donde se merece. Hay que ser sincero con uno mismo y saber que dio todo desde afuera y desde adentro. Ahora viene una camada muy rica", manifestó.Biglia negó saber si algún otro futbolista tomará la misma decisión de dejar la divisa albiceleste, como también lo hizo Javier Mascherano, y definió "lo mejor del equipo en el Mundial", el partido frente a Francia."Yo hablo por mí. No sé qué pasará con el resto. El sistema te va dejando de lado, y hoy me toca a mí. Lo digo orgulloso de haber compartido con los muchachos todo lo que viví desde 2011. Estoy agradecido a la Selección", indicó.Biglia, que no jugó frente a Francia, explicó que "hasta el 2 a 1 me pareció que éramos superiores" y opinó que "los muchachos hicieron un partido grandísimo". Consultado si tantos cambios de entrenadores en los últimos años no ayudaron a afianzar un proyecto, dijo que "no era momento de sacar conclusiones". "Siento frustración y tristeza. Quizás cuando me retire valore los subcampeonatos obtenidos", opinó sobre el segundo puesto en Brasil 2014 y las Copas Américas de Chile 2015 y Estados Unidos 2015.Nacido en Mercedes hace 32 años, Biglia pasó por la Selección argentina sub 17 y la sub 20, donde fue campeón del Mundial de Holanda 2005. En la mayor, debutó el 9 de febrero de 2011 en un amistoso frente a Portugal y disputó 58 partidos, en los que convirtió un tanto.EL KUN SIGUEEl delantero Sergio Agüero aseguró que, pese a la frustración por una nueva eliminación en el Mundial, seguirá disponible para la Selección argentina si el entrenador Jorge Sampaoli "u otro técnico" lo convocan por su desempeño en su club."Yo creo que mientras el técnico que esté, Jorge u otro, y me siguen convocando voy a seguir estando", afirmó en declaraciones a la prensa el "Kun", uno de los pocos que frenó en la zona mixta del Arena Kazán.