Klusener jugará en Agropecuario

El delantero Gonzalo Klusener, que en la temporada 2017/18 formó parte del plantel profesional de Atlético de Rafaela, fue confirmado en las últimas horas como nuevo refuerzo de Agropecuario de Carlos Casares para la próxima temporada del torneo de la B Nacional. En la "Crema", el misionero jugó 22 partidos y convirtió 6 goles, uno de ellos a su nuevo club en la victoria de Atlético por 3 a 1 en condición de visitante.Klusener tiene una extensa trayectoria en el fútbol de ascenso, pasando por Almagro, Sportivo Ben Hur, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Quilmes y Talleres de Córdoba, entre otros.El Sojero se quedó con ganas de más en su primera incursión al Nacional B. El conjunto de Carlos Casares había arrancado con todo la temporada pasada pero luego se fue desinflando hasta meterse por la ventana en el octogonal. No obstante la escuadra que ya para ese entonces conducía Fernando Gamboa, tropezó en semifinales con San Martín de Tucumán, y el sueño de subir a Primera acabó con un campeonato digno de elogiar. Y en pos de mejorar lo hecho el torneo pasado, la dirigencia ya salió con todo al mercado para seducir las necesidades del nuevo y flamante entrenador, Sebastián Saja.El ex arquero de Racing y el Zaragoza de España comenzó con la pretemporada pero sin un nueve de experiencia. La salida de Facundo Parra, que tampoco había tenido un buen desempeño dentro de Agropecuario, le generaba de todos modos un vacío que el DT debía llenar con otro centrodelantero. Y a falta de goles por un lado, la comisión directiva le cumplió los deseos al “Chino” llevándole al ex Talleres de Córdoba y Atlético Rafaela, Gonzalo Klusener.A la llegada del goleador también hay que agregarle otros tres apellidos de importancia que se incorporaron en el Sojero. Emanuel Trípodi, quien supo ser guardameta de Quilmes y de Boca, Emiliano Tellechea, uruguayo con gran pasado en Defensa y Justicia, y un volante que promete mucho de la cantera de Banfield llamado Franco Colela.Agropecuario continúa su puesta a punto con cuatro caras nuevas y pensando que el primer partido oficial será el venidero 16 de julio cuando, en cancha de Sarmiento de Junín, deba medirse con Luján por los 32avos de final de Copa Argentina. Y no sólo en ese cotejo debutará Saja como técnico del club de Carlos Casares sino que también lo hará Mariano Campodónico en el banco de relevos del club del oeste de Buenos Aires.