"Ha sido un buen retrato de lo que fue el proceso"

- Luego de transcurridas unas horas de la dolorosa derrota frente a Francia recogimos algunos testimonios de colegas en Kazán."El fútbol suele entregar resultados lógicos y cuando hacés las cosas mal durante cuatro años tenés muchas más chances de perder que de ganar, aun cuando el partido que perdiste para quedar afuera te entregó dos o tres señales muy favorables, como el gol de Di María en el peor momento del equipo que no jugaba a nada. Y el gol de Mercado casi sin patear al arco, porque la quiere controlar y le salió un desvío", expresó Juan Pablo Varsky.El prestigioso periodista amplió el concepto manifestando que "creo que es un buen retrato de lo que ha sido este proceso entre Brasil y Rusia, después creo que el equipo no captó las señales favorables, el planteo de Messi falso 9 por mas buena intención que tuviera en la previa, a los 20 minutos el propio Messi lo tira al diablo yendo a jugar de 8 y quedaba Enzo Pérez de 9. El entrenador reaccionó tarde, el equipo no pudo aferrarse a ese resultado favorable, no hubo control, no hubo rigor defensivo como cuando Pavón no siguió a Lucas Hernandez en el gol de Pavard".Como tantos hinchas argentinos, resumió que "no me sorprende esto, siento una tristeza que pasa más que nada por el afecto. Cuando hay una lógica, no hay un desencanto".Apuntando un poco a lo que puede venir, dejó una óptica de incertidumbre. "No lo sé, porque tenemos un ejemplo muy lejano de Alemania a partir de la eliminación en la Euro 2004. Mas cerca Uruguay que reformuló su fútbol, tiene un Departamento de Selecciones Juveniles que ha alimentado a esta selección. La Argentina todavía está con la generación de hace 10 años, no sé si este resultado por más ruidoso que sea va a provocar una reacción en la dirigencia".LA VISION DE WALTER NELSONTambién nos encontramos con Walter Nelson, un poco más crítico. "La corajeada, el corazón y temple con Nigeria sabíamos que era solamente eso. Al equipo le faltó siempre fútbol y Messi que no respondió a las expectativas, y Argentina necesita mucho a él. Muchos jugadores cumplieron su ciclo".Sobre los problemas de arrastre, respondió en que "la falta de organización a la larga te la hace pagar, viene de arriba hacia abajo. Fue todo muy improvisado, una lista que no se dio bien con los jugadores, un técnico influenciado por los futbolistas, sin personalidad. Un presidente (de AFA) que no tiene peso y hacerse ver para que las órdenes las de el técnico, y no un grupo de jugadores muy experimentados con varios mundiales".Sobre el partido, afirmó que "Argentina se enfrentó a un equipo en serio, con un DT de dos mundiales, con línea de juego bien definida, con individualidades importantes. La potencia y diferencia física que había en favor del jugador francés por sobre el argentino fue abismal".Ampliando sobre la decepción con el mejor jugador del mundo, agregó que "Yo no sé si Messi va a seguir, tiene problemas personales. Uno se da cuenta lo que hizo en la cancha, todos tenemos problemas pero cuando trabajamos los dejamos de lado. Con la camiseta argentina juega mal".Luego, lo derivó hacia el futuro. "Tenemos que tener un presidente en serio, que tome decisiones, un técnico que tenga personalidad y no se deje influenciar. Por algo Simeone no quiso arreglar, Gallardo no iba a hacerlo y mucho menos Pochettino. Saben que con Messi a la cabeza es imposible".