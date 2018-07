Finalista en certamen que permite la participación en el Festival de Tango

Desde esta sección habitualmente resaltamos la calidad de los artistas rafaelinos y su estupenda proyección, hoy debemos destacar un importante logro de una rafaelina por adopción que es valorada por la brillante calidad de su voz como así también su fuerza y garra para interpretar el tango.La alusión es hacia Andrea Steinberger una cantante que tiene brillo propio y esta oportunidad fue propicia para que el jurado vuelva a reconocer las virtudes de la singular intérprete.En reciente visita a LA OPINION puso de relieve que "traigo una linda noticia y también una linda experiencia, porque el sábado 23 concurrí a un certamen de voces que me allanó el camino para participar en la final que será el 19 de julio en La Falda. Me refiero al Pre La Falda que se realizó en la sede de la Asociación Amigos del Tango, que es el ente organizador, son doce sedes a lo largo de todo el país. Yo tuve la suerte de ser electa para representar al sector femenino, se eligió a un varón y a una mujer, en esta oportunidad éramos 9 mujeres que competíamos y 12 varones".Nos hizo saber que para poder participar "debí inscribirme, presentar un currículum, hay que enviar un demo con dos temas grabados y hay un selectivo previo, se hizo la primera eliminación y quedamos el grupo que compitió. Tuve la oportunidad de competir con muchas colegas, que la verdad no conocía a ninguna, muchísimo talento en el interior, pareciera que el tango sólo se escucha sólo en Buenos Aires, pero no, a lo largo de todo el país hay gente que está destacándose en el género".Recordó que "fuimos nueve concursantes mujeres, tuvimos que desempatar 3, me tocó desempatar con dos artistas maravillosas con quienes ya generé vínculos afectivos, de amistad, de Córdoba capital, en ese desempate fui elegida".Destacó que "en estas instancias clasificatorias cantamos con pista. Tengo la suerte de tener un trabajo hecho con el maestro Claudio Duverne, pistas grabadas en un estudio de nuestra ciudad y la mayoría de quienes participaron de esas pistas son músicos de la Orquesta Municipal de Tango, así que está garantizado el nivel del material"."Fue una linda experiencia, participar en este tipo de realizaciones me da mucho placer, me gusta, lo disfruto porque no sólo el género, desde lo interpretativo, sino también desde la preparación vocal, durante el año va trabajando, va estudiando buscando evolucionar y en estas instancias de certámenes uno puede tener la posibilidad de medirse con otros colegas, además de estar evaluado por lo mejor de lo mejor, porque entre los jurados estaba el director de la Orquesta Municipal de La Falda, una artista de La Falda que es profesora de vocalización y que tiene mucho conocimiento, eso le da un marco de seriedad y cuando concluye el certamen te dan la devolución y te dicen dónde tenés que trabajar, qué aspectos tenés que mejorar, en lo personal me gusta mucho."La final tendrá lugar el 19 de julio en el Hotel Edén, ahí también tendremos un jurado de lujo, porque uno de ellos será el maestro Osvaldo Piro. Después, durante los días 20, 21 y 22 tendrá lugar la vigésimo quinta edición del Festival de Tango de La Falda. Si tengo la suerte de resultar electa es un pasaporte al festival".La presencia en el célebre festival es, sin lugar a dudas una gran posibilidad para catapultarse a nivel nacional, aspecto sobre el que consultamos a la intérprete quien reconoció la posibilidad y manifestó "la verdad que cuando entendés el tango cambiás la forma de ver tu vida. Refuerzo siempre ese concepto, no sé si pasa con otros géneros, pero vos escuchás tango y lo internalizás y nunca más lo abandonás, yo respiro tango, siento tango, vivo tango, es una pasión."El tango me llevó a muchísimos lugares, he tenido la suerte de actuar en el exterior, he cantado tango en Italia, en Turquía, Hungría, Austria, con la Asociación Nuestras Raíces. Y este año el maestro Sergio Grazioli y Lucas Marín están en este momento en Eslovenia y República Checa, me invitaron y no quise viajar porque se adelantó el viaje y tengo una posibilidad en agosto-septiembre, en China, con gente de Córdoba con un sexteto estamos viendo la posibilidad de ese viaje".En otro pasaje remarcó que "me siento doblemente contenta porque mi hermana también ganó en una sede, así que vamos a competir en el mismo certamen, ella ganó en un encuentro que organiza la Municipalidad, que se hizo en febrero y que se llama La Falda bajo las estrellas".