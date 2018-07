Asesinan a periodista

MEXICO, 1 (AFP-NA) Por Sofia Miselem. - José Guadalupe Chan, reportero de una revista digital del estado de Quintana Roo (este), fue asesinado a balazos, informó este sábado la fiscalía y el medio para el que trabajaba, con lo que suman seis comunicadores asesinados en México en 2018.Chan se encontraba la noche del viernes en un bar de la comunidad indígena de Felipe Carrillo Puerto cuando fue atacado por un desconocido."La causa de muerte fue por impactos de bala", informó la fiscalía de Quintana Roo en un comunicado.Chan era corresponsal del semanario digital Playa News, cuya sede se localiza en la turística Riviera Maya, vecina del balneario de Cancún.El crimen fue condenado por la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, que en un comunicado exhortó a las autoridades "a conducir una investigación exhaustiva y pronta" y que se consideren entre los posibles móviles "la actividad periodística" de Chan.La última información que envió, el mismo viernes, fue el asesinato de un simpatizante del oficialista PRI en una comunidad cercana.Estos crímenes ocurren en la víspera de las elecciones generales del domingo en las que se eligen más de 18.000 cargos, entre ellos presidente y legisladores federales.El proceso electoral, que inició en septiembre, ha estado marcado por una violencia inédita con 136 políticos asesinados hasta el viernes, según un recuento de la consultora Etellekt.Un amigo de Chan que se encontraba en el lugar de los hechos narró al semanario digital que el agresor habría entrado al bar para luego acercarse a donde se encontraba el comunicador y dispararle en tres ocasiones.Chan tenía 35 años, estaba casado y era padre de dos hijas.El gobierno de Quintana Roo señaló en un comunicado que solicitó a la fiscalía realizar "una investigación a fondo" y reiteró "su respeto a la libertad de expresión".Tras conocerse el asesinato de Chan, un pequeño grupo de comunicadores realizaron una protesta ante la alcaldía de Playa del Carmen, en la Riviera Maya, al grito de "¡Justicia!" y con carteles que decían "no se calla la verdad matando periodistas".Rubén Pat, director de Playa News, dijo a la AFP vía telefónica que Chan recientemente le había comentado que había recibido amenazas vía telefónica que nunca fue posible identificar."El crimen puede estar ligado a su trabajo, siempre cubrió nota policíaca", añadió Pat.La representación en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF) informó a la AFP que ya documenta el asesinato de Chan, al tiempo que llama a las autoridades estatales y federales a investigar el crimen "profundizando en particular en su trabajo"."Es un asesinato muy grave, sabemos que Chan había recibido amenazas seis días antes y que había intentado buscar alguna protección, pero no sabemos si hubo respuesta", dijo Balbina Flores, representante de RSF en México.La organización ha documentado que Chan tenía más de 15 años escribiendo sobre asuntos policiales.La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (defensoría) condenó el asesinato de Chan y llamo a las autoridades a investigar si el crimen podría estar ligado a su trabajo."Dado el contexto actual nacional, en el que los agravios a periodistas son un foco rojo, exhortamos a las autoridades correspondientes a incluir todas las posibles líneas de investigación, incluyendo las relacionadas con su labor periodística", señala un comunicado de la Comisión.Chan, quien antaño trabajó en otros medios impresos de Quintana Roo, vivía hasta hace poco en la Riviera Maya pero recientemente decidió regresar a la vecina localidad de Felipe Carrillo Puerto, de donde era originario, según Pat."Apenas tenía tres meses trabajando con nosotros como corresponsal de la zona maya", añadió Pat al describir a Chan como "un muy buen reportero".México es uno de los países más peligroso para ejercer el periodismo. En 2017 fueron asesinados 11 comunicadores y desde 2000 suman más de cien, según recuentos de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.La gran mayoría de estos crímenes han quedado impunes.