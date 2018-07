Cambiemos pide extender dos ciclovías importantes

Los concejales del bloque de Cambiemos (Leonardo Viotti, Alejandra Sagardoy, Marta Pascual, Raúl Bonino, Hugo Menossi y Ana Carina Visintini), le pidieron al Ejecutivo que evalúe la posibilidad de "incrementar los recorridos de las ciclovías correspondientes:A) - Bv. Guillermo Lehmann, desde Av. Brasil hasta la Plaza 25 de Mayo.B) - Bv. Pte. Julio A. Roca, desde Av. Suipacha hasta Ruta Nac. N° 34".En el mismo sentido, solicitaron que analice la chance de "facilitar o crear estaciones para las bicicletas en la Plaza central o cercanas a esta".En los fundamentos, sostienen que "actualmente hay una fuerte promoción por parte de los gobiernos en incentivar el uso de medios de transporte no motorizados, basados en energías limpias, es decir no contaminantes y renovables, como es aquél que proporciona la bicicleta".Incluso, toman datos oficiales: "el Relevamiento Socioeconómico Rafaela 2009 (con cifras similares al de 2010) elaborado por el ICEDeL, daba cuenta de que el 70% de los hogares rafaelinos posee al menos una bicicleta, y el 44,3% posee al menos una moto o ciclomotor. Se desprende claramente que los rafaelinos utilizan según este dato más bicicletas que motos. En el relevamiento Socioeconómico de 2016 el 62,6% de los hogares posee al menos una bicicleta (en el del 2017 no hubo un registro de datos sobre su uso)"."La creación de bicisendas y ciclovías debe considerarse como una prioridad por el Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, tomando a la ciclovía como un medio no sólo para la recreación y el esparcimiento, sino también como herramienta para llegar al trabajo, a la escuela, o la universidad", dicen y agregan "podemos hacer realidad un proyecto de ciclovías y áreas en donde se tenga como prioridad conectar los barrios, los centros comerciales y de estudios de la ciudad, fomentando de esta manera el uso de un medio de transporte sano y amigable con el medioambiente".Recuerdan que "en el año 2016 se aprobó una minuta de comunicación donde se solicita al DEM, la posibilidad de crear un “Sistema de transporte Público de Bicicletas / TPB”, previendo el aumento sostenido y complicado del transporte de automóviles, motos o ciclomotores"."Usar la bicicleta como medio de transporte, así sea para recorrer trayectos cortos, puede beneficiar la salud, el cuidado del medio ambiente y hasta el bolsillo. Muchas son las ventajas de usar este medio de transporte sustentable para la ciudad", concluyen.