Un aporte sobre literatura

Dante Alighieri nació en Florencia, región Toscana, Italia, en 1265 en una familia que pertenecía al partido güelfo (partidario de los Papas y contrario a los Gibelinos). Su madre murió cuando él tenía seis años. A los nueve años encontró a Beatriz de Portinari, de la cual se enamoró a primera vista. La vio con frecuencia después de los 18 años y solo se intercambiaban saludos en la calle. El amor por Beatriz, fue, la razón de su poesía y de su vida. Sin embargo en 1291 se casó con Gemma Donati con la que tuvo varios hijos. La Vida nueva, escrita muy poco después de la muerte de Beatriz, es la historia poetizada del amor de Dante por ella.Fue un activo defensor de la unidad italiana. Participó activamente en las luchas políticas de su tiempo entre güelfos Negros (extremistas) y Blancos (moderados), y contra los Gibelinos, por lo que fue desterrado de su ciudad natal.Escribió varios tratados sobre literatura, política y filosofía. Pero sin duda su trascendencia como autor y poeta fue lograda con la composición de Comedia, llamada posteriormente por el escritor Bocaccio Divina Comedia por tratar temas no terrenales. Toda su obra está escrita en dialecto toscano, matriz del italiano actual.Murió en 1321 (a la edad de 56 años), en Ravena. Fue enterrado en la iglesia San Francisco de Asís. En 1929 se construyó una tumba para él en la Basílica de Santa Croce de Florencia. En el frente de ella se lee: Onorate l’altissimo poeta. Esa tumba ha estado siempre vacía y Florencia aún lo espera.La Divina Comedia es considerada la mayor obra literaria compuesta en italiano y una obra maestra de la literatura universal que marca la transición del pensamiento medieval al renacentista. La composición del poema se ordena según el número tres (número que simboliza el misterio de la Santísima Trinidad y se relaciona con el equilibrio estable del triángulo). Tiene tres partes: El Infierno, el Purgatorio y el Paraíso. Cada una de sus partes consta de 33 cantos, a su vez compuestos por estrofas de tres versos endecasílabos (11 sílabas).Escrita en primera persona, comienza así:A mitad del camino de la vida,En una selva oscura me encontrabaPorque mi ruta había extraviadoA continuación describe el imaginario viaje del poeta a través del Infierno y el Purgatorio guiado por el poeta romano Virgilio y luego a través del Paraíso guiado por Beatriz. Dante personifica a la humanidad pecadora, Beatriz la fe y Virgilio la razón.La Divina Comedia de Dante es un libro verdaderamente clásico que ha estimulado el talento creativo de otros escritores, como Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899- Ginebra 1986).Desde el año 1937 hasta el 1946 Borges trabajó en la biblioteca Miguel Cané del barrio de Almagro. Durante los largos viajes en tranvía que debía realizar a diario para llegar hasta allí Borges se encontró con Dante y desde entonces fue su infatigable lector y admirador. Dijo: Que otros se jacten de los libros que han escrito, yo me jacto de aquellos que he leído.Tras su alejamiento de la Biblioteca comenzó a dar conferencias y uno de los autores elegidos para ellas fue Dante.Hay huellas de la Divina Comedia en su poema “Del infierno y del cielo”. Además en el “Otro poema de los dones” hace referencia a ella cuando dice: “por aquel otro sueño del infierno, de la torre del fuego que purificay de las esferas gloriosas”.En su cuento “La biblioteca de Babel” el narrador es también un viajero y el espacio recorrido tiene estructura matemática.En otro cuento, “El Aleph”, coincidentemente hay tres personajes: Borges, Beatriz Viterbo, la amada trágica del protagonista y Carlos Argentino Daneri (cuyo apellido hace alusión a DANte AlighiERI). Daneri lo invita a bajar a un sótano y así Borges descubre una esfera que capta las imágenes de todo el universo.