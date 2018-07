LALCEC Rafaela inicia campaña de mamografías gratuitas

En el presente mes de julio LALCEC dará comienzo a su tradicional campaña de mamografías gratuitas, pero con características particulares es por eso que recibimos la visita de la Dra. Paula Giorgetti quien aportó precisiones acerca de la realización.En ese sentido puso de relieve que "la campaña de LALCEC este año de Mamografías sin costo para mujeres sin obra social, comprendidas entre los 40 y los 65 años y menores con antecedentes familiares, comenzará mañana, lunes 2 de julio y se extenderá por un período de seis meses."Esta campaña va a comenzar en 8 barrios de la ciudad -Barranquitas, Villa Dominga,Villa Podio, San José, Monseñor Zazpe, Mora,Virgen del Rosario y 2 de Abril."La modalidad dispuesta para la presente campaña se fundamenta en que antiguamente venía todos los años o cada dos años el camión de Avon. Argentina tenía también el camión de Philips este no está más y para toda la República quedó el camión de Avon, y es insuficiente."Se han acercado a la institución averiguando cuándo viene el camión y este no vendrá. Es por ello que este es el fundamento de la campaña encarada en 2018."Tecnológicamente asistirá a nuestra institución tanto Imágenes Médicas como Medical Tec, que son quienes están acompañándonos en esta campaña."La mecánica dispuesta es que la interesada se acerque en los horarios de atención en la sede -San Martín 158, local 9- los días lunes y jueves de 9 a 12, en presencia de ellos sacan el turno porque charlan con la interesada la disponibilidad horaria, de una parte como de la otra y el costo de estos estudios lo absorbe la institución".Remarcó específicamente que "para que la sociedad rafaelina visualice que la colaboración económica que nos hacen -apoyándonos en las realizaciones- vuelve a la comunidad".LALCEC es una ONG que, hace ya 55 años, viene trabajando en Rafaela para brindar asistencia médica a los enfermos que padecen distintos tipos de cánceres y no tienen cobertura social ni recursos económicos. También acompaña a los mismos en el tratamiento, abonando estudios de alta complejidad, medicamentos, pasajes y estadías, en el caso en que los mismos se realicen en otras localidades. Asimismo, colabora con el Hospital público Dr. Jaime Ferré, aportando aparatología apropiada para los tratamientos.La institución genera además, acciones de prevención contra el cáncer -ya que el mismo tiene alta probabilidad de curación, si es detectado a tiempo-: charlas, seminarios e información pertinente en todos los medios, etc.Todos los años LALCEC ayuda a detectar el cáncer de mama, permitiendo que mujeres, de entre 40 y 65 años, sin obra social se realicen una mamografía sin costo. Para esto, será necesario que las mismas se acerquen para pedir turnos a la sede de LALCEC - San Martín 158, local 9, Tel. 506433- los días lunes y jueves de 9 a 12.