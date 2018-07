Escuelas rurales: preocupación por suspensión de pagos por traslado

Con la firma de los senadores, Felipe Michlig (San Cristóbal), Orfilio Marcon (General Obligado), Germán Giacomino (Constitución), Armando Traferri (San Lorenzo), Eduardo Rosconi (Caseros), Rodrigo Borla (San Justo), Osvaldo Sosa (Vera), Rubén Pirola (Las Colonias), Guillermo Cornaglia (Belgrano), Joaquín Gramajo (9 de Julio), Hugo Rasetto (Iriondo) y el propio Alcides Calvo, el senado solicita acciones que den respuesta a este reclamo.“Los docentes de escuelas rurales de la Provincia de Santa Fe están en alerta”, se expresa, y denuncian que el Gobierno Provincial les quitó el servicio de traslado a los establecimientos educativos, hecho que genera especial preocupación por el futuro de los jóvenes que cada día deben recorrer largos kilómetros para llegar a la escuela. En todo el territorio santafesino existen, todavía, unas 700 escuelas rurales y peri urbanas de todos los niveles de enseñanza, en su mayoría, primarias. El gremio docente asume el recorte como un ajuste encubierto que atenta contra el derecho a la educación de niños y jóvenes que residen en el medio rural de la provincia.La comunidad educativa ha puesto en conocimiento del problema que atraviesan aquellos docentes que dictan clases en núcleos rurales ante la eventualidad de que se interrumpan los pagos del servicio de traslado en remis o utilitarios hasta las sedes educativas, las que se encuentran distantes de los centros urbanos. Tales costos eran absorbidos por el Ministerio de Educación, con un sistema de pago efectuado desde las distintas regionales a las empresas o particulares prestadores del servicio, en el marco del proyecto de fortalecimiento de la educación rural.AMSAFE TAMBIENEl gremio de los docentes también reclamó por esto. El comunicado dice textualmente lo siguiente: "desde AMSAFE exigimos a las autoridades de la provincia la urgente solución de los traslados/movilidad de estudiantes y docentes secundarios de zonas rurales a las escuelas. La incertidumbre respecto de esta situación, no hace más que refrendar la idea de que se trata de un nuevo ajuste a la educación pública santafesina, de la cual el Estado tiene la responsabilidad constitucional de ser garante."Por esa razón, reclamamos se resuelva el problema sin más demoras, a la vez que instamos a los responsables a generar políticas integrales para la educación rural de nuestra provincia. No vamos a permitir que el Estado provincial delegue esa responsabilidad en las comunas, que ya se encuentran en crisis debido al contexto económico nacional y no poseen los fondos para hacerse cargo de una situación que, en definitiva, es obligación de la gestión educativa provincial. Esta política de ajuste significará que cientos de alumnos verán seriamente afectado su derecho social a la educación y no podrán continuar asistiendo a escuelas rurales de nivel medio."La problemática del transporte de los docentes de escuelas rurales no es nueva. Forma parte de una agenda de largo y permanente reclamo de nuestra organización sindical. Ya hemos padecido los riesgos que genera la ausencia del Estado en este tema, solo debemos hacer memoria y recordar las tragedias en las rutas (Tostado 2013) así como la violación y asesinato de nuestra compañera Daniela Spárvoli en el año 2003."El traslado seguro es una preocupación que afecta a todos los niveles de la ruralidad y que requiere una atención integral. Desde AMSAFE exigimos abrir un espacio de debate para discutir una política global para atender la ruralidad, desde una perspectiva general, que mire tanto lo propio de esta enseñanza como los problemas que acarrean la falta de trabajo y el desarraigo. El Estado debe estar presente para garantizar una educación pública gratuita, que los docentes puedan llegar seguros a trabajar".