"Se pudo aprovechar para generar vínculos y derramarlo a la ciudad"

Ya está en Rafaela, después de un extenso viaje que se inició el 29 y que culminó en la madrugada de ayer sábado. El jet lag (el efecto de la diferencia horaria sobre el cuerpo) se hace sentir. A Emiliana Hidalgo, seguramente, le llevará algunos días ajustarse a los tiempos argentinos. Deberá hacerlo rápido: seguramente la semana que viene se encontrará con el intendente Luis Castellano y coordinará con él cuándo asumirá el cargo por el cual había sido designada a finales del año pasado: será la Secretaria de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales, reemplazando a Marcos Corach, quien estuvo hasta ahora subrogándola.En agosto del año pasado partió a China para estar allí durante más de 10 meses, realizando una Maestría en Cooperación Internacional, en una de las universidades más importante de esa ciudad. Esta fue la primera vez que la funcionaria local sale del país para capacitarse, y no sólo representó a la ciudad de Rafaela, sino que lo hizo también para nuestro país en esta serie de capacitaciones que los chinos han comenzado."El martes 26, a la mañana tuve el acto de ceremonia de graduación. El miércoles fue el día que la universidad entregó toda la documentación y jueves a la noche de China -que sería jueves la mañana de acá- me fui al aeropuerto porque mi vuelo era el 29 a la 0:10 y llegué hoy sábado a la madrugada así que prácticamente de viaje entre los vuelos las escalas y el traslado de Buenos Aires a Rafaela prácticamente 48 horas. Así que un poco agotador", le dijo a LA OPINION."Es una maestría en Cooperación Económica internacional en una de las universidades más importantes de Beijing, a través de una beca que está promoviendo el gobierno chino", expresó la rafaelina en su momentoHidalgo, que estudió comercio exterior y que está a su vez terminando la maestría de Desarrollo Territorial en la UTN, trabajó en diferentes niveles de gobierno y con tareas que se vinculan a la exportación. Esto la potenció para ser la elegida entre tantos candidatos para viajar al continente asiático.Ayer dio algunos detalles a LA OPINION sobre su participación en el lejano oriente: "Siempre dije que era una oportunidad no sólo personal sino para la ciudad. A título personal, la verdad que fue super gratificante haber recibido esta beca del gobierno chino para hacer la Maestría en Cooperación Económica Internacional en la University of International Business and Economics, que es la universidad más importante de vinculada a negocios internacionales y economía. La verdad que fue muy interesante la maestría, muy interesante los compañeros con los que tuvo que compartir todo el proceso, que eran de todos países en desarrollo y un poquito mostraba dónde tiene la mirada hoy China para la cooperación", señaló."A título profesional para la ciudad también fue muy importante porque estando allá uno pudo aprovechar para generar vínculos y para empezar a derramar esto en la ciudad", indicó."Nosotros del municipio, teniendo esta cooperación con CLEPEC -el Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos en China- ayudó mucho a generar vínculos allá en China porque de representantes de CLEPEC en China y eso nos abrió mucho las puertas como para empezar a cooperar de manera concreta y generar resultados para la ciudad. Ejemplo de ello fue la participación de la Cámara de Comercio Exterior en la Feria el año pasado", dijo, en referencia CLAC EXP, en la ciudad de Zhuhai, ubicada en el sur del país asiático. "Allí tuvimos la posibilidad de mostrar los productos de Rafaela y traer contactos para las empresas locales", detalló. "Otro de los ejemplos claro también es el camino que iniciamos de cooperación al gobierno con uno de los distritos de Beijing, que tiene 16 distritos. Con uno de ellos empezamos a trabajar en términos de cooperación y ese vínculo también se fue alimentando durante todos estos meses y hay clara intención de cooperar en términos educativos, deportivos y productivos", completó.LA EXPERIENCIA DE VIVIR EN CHINAHidalgo indicó que el gigante asiático "hoy significa la segunda economía en el mundo que está promoviendo ahora iniciativa 'One Belt, One Road' y por eso la búsqueda de la cooperación con los países en desarrollo". ¿Qué es esto? Es el nombre con que se conoce el proyecto político-económico del Secretario General del Partido Comunista de China, Xi Jinping. Según Wikipedia, el proyecto parte de la reconstrucción de la antigua ruta de la seda y la creación de una ruta marítima paralela, de aquí el nombre de "Cinturón y Ruta". El proyecto afecta a 60 países, el 75% de las reservas energéticas conocidas al mundo, el 70% de la población mundial y generaría el 55% del PIB mundial. El gobierno comunista chino tiene previsto invertir unos 1,4 billones de dólares. Se trataría de un cinturón económico, pero, que algunos comentaristas occidentales ya denominamos "Plan Marshall del siglo XXI al estilo chino"."Es un país totalmente diferente en términos culturales. Tan diferente que eso también es un desafío y que a mí personalmente lo hace cada vez más más interesante", dijo.