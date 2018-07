Ediles del PJ proponen que concejales trabajen 39 horas

Los concejales del oficialismo local, Evangelina Garrappa y Jorge Muriel, presentaron un proyecto de resolución para modificar el Reglamento Interno del Concejo Municipal, a partir del cual se obligaría a los concejales a trabajar 39 horas semanales.El texto es breve pero promete generar mucha polémica. Es que llega como consecuencia del congelamiento de sueldos que el propio Cuerpo Legislativo determinó para todos aquellos funcionarios políticos (tanto del Concejo como del Departamento Ejecutivo) que cobren más que 4 sueldos mínimos. Y es una derivación de la propuesta original del Jefe de Gabinete, Marcos Corach: que haya dedicación exclusiva por parte de los concejales. Esta idea, que estuvo apuntada originalmente hacia los ediles, terminaba impactando también en algunos miembros del Gabinete, lo que había generado un malestar, algo que reconoció el propio Intendente Luis Castellano. Ahora, con esta propuesta, se direcciona específicamente a aquellos que tienen cargo como concejal.Técnicamente, la propuesta es un cambio en el Reglamento Interno, más específicamente en el artículo 17 Ter, Art. 17 Quater, Art. Quintus y Art. 17 Sextus, que pasaría a decir lo siguiente: "dispónese una carga horaria mínima semanal de cumplimiento obligatorio de sus funciones, aplicable a Concejales de treinta y nueve (39) horas de trabajo, la que deberá cumplirse en forma efectiva en el ámbito de funcionamiento del Concejo Municipal de esta ciudad". Dicho de otra forma: deberían estar en el sexto piso (o al menos, haber fichado) por un espacio de 8 horas diarias.Esta carga horaria también debería ser cumplida por quienes ocupen el cargo de Secretario, ProSecretario y Secretario Legislativo (cargo el cual hoy no se ocupa).En el párrafo siguiente se leería "en caso que los funcionarios alcanzados por la disposición del artículo precedente no cumplan con el horario exigido, sin justificar el motivo de la ausencia, les serán descontadas de la dieta establecida en el art. 17°) de manera proporcional, las horas no trabajadas".El párrafo siguiente aclara que no habrá horas extras: "el cumplimiento en exceso de las horas semanales mínimas de trabajo, no dará derecho a la percepción de una dieta mensual mayor a la que se encuentre vigente para el mismo período".En todos los casos, será el Presidente del Concejo el que determinará la forma y alcance de las medidas administrativas contenidas en estos artículos.En los fundamentos, los peronistas señalan que "en reiteradas ocasiones se señaló la importancia de trabajar en pos de mejorar y hacer más eficiente el trabajo legislativo local" y que "en ese sentido, en este Cuerpo se han presentado y aprobado distintos proyectos"."Sin dudas, reglamentar la carga horaria mínima semanal de Concejales, Secretario, Pro- Secretario y Secretario Legislativo contribuiría a hacer más eficiente el trabajo", sentencian-.Sin embargo, en el Reglamento Interno del Concejo Municipal no se establecen condiciones sobre la carga horaria que deben cumplir los Concejales, Secretario, Pro-Secretario y Secretario Legislativo", dicen y mencionan que "la Ley Nº 9.286 de la Provincia de Santa Fe establece que al personal de categoría 19 en adelante le corresponderá una prestación horaria de treinta y nueve (39) horas semanales"."Creemos que ese debe ser el piso mínimo que se puede exigir para la tarea legislativa dentro de la institución", concluyen.