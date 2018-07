Argentina eliminada, una triste realidad

KAZAN, Rusia, 1 (Especial para NA). - La Selección argentina quedó ayer eliminada del Mundial de Rusia 2018 en los Octavos de Final al sufrir la jerarquía ofensiva de Francia, que lo venció 4 a 3 luego de remontar el resultado en el segundo tiempo y desnudó los problemas a todo nivel que existieron en los últimos años en el conjunto albiceleste.Los dirigidos por Jorge Sampaoli, después de una primera etapa para el olvido en el que el rosarino Angel Di María sacó de la galera el empate tras el penal convertido por Antoine Griezmann, no supieron sostener la ventaja que sacaron en el arranque del complemento. Fue una aparición de Gabriel Mercado, a los tres minutos del segundo tiempo, la que puso al frente 2 a 1 a la Argentina e ilusionó con dar el golpe ante uno de los candidatos.Pero la velocidad de la ofensiva del conjunto orientado por Didier Deschamps le permitió remontar el resultado por intermedio de una volea de Benjamin Pavard, una individualidad de Kylian Mbappé y un contragolpe coronado por el mismo delantero. Sobre el final y con todo resuelto, el delantero Sergio Agüero metió un cabezazo por pase de Messi para devolver la esperanza, que se esfumó con el pitazo final del árbitro iraní Alireza Faghani.La Selección argentina cerró el ciclo de un grupo de jugadores que lo llevó a tres finales consecutivas en torneos importantes de mayores (Mundial 2014, Copa América 2015 y Copa Centenario 2016), pero no pudo aprovechar la oportunidad de ganar un certamen desde 1993.OLVIDO Y PERDONEl inicio del encuentro fue sufrido para la Selección ya que Francia se mostraba más sólido, con cambio de ritmo entre líneas y con Mbappé muy veloz y punzante en ataque. En ese contexto de supremacía francesa, y jugados 7 minutos, el punta del PSG fue derribado por Mascherano en la puerta del área argentina, dejando un tiro libre justo para la zurda de Griezmann, que impactó su remate en el travesaño.El juego siguió en el mismo tono, y tres minutos más tarde se produjo una jugada que dejó la puerta abierta para el gol del elenco europeo. Argentina atacaba ante una replegada Francia, la defensa gala rechazó, Ever Banega no pudo controlar la pelota, Mbappé la recogió detrás del círculo central e inició una larga carrera, que terminó en el área argentina, donde fue derribado por Rojo.Griezmann se hizo cargo de la pena máxima, concretando la apertura del marcador con un zurdazo que entró casi por el medio del arco, engañando a Franco Armani, recostado sobre su izquierda.El elenco albiceleste, jugando con una formación novedosa, en la que Lionel Messi, en función de "falso 9" salía del área y no podía con la marca de NGolo Kanté y Blaise Matuidi, seguía sin encontrarle la vuelta al partido. Del lado francés, Mbappé continuaba siendo un problema para el fondo argentino y a los 18 minutos Tagliafico tuvo que frenarlo con falta en la puerta del área para evitar que quede mano a mano. Esta vez el tiro libre quedó en manos de Pogba, pero el volante del Manchester United no tuvo puntería y su disparo salió lejos, por sobre el travesaño.Con el correr de los minutos, Argentina empezó a tener cada vez más la pelota, aunque sin cambio de ritmo y con pocas ideas, Francia no pasaba sobresaltos en su última línea. Sin embargo, un golazo fuera de todo libreto, le permitió a la Selección alcanzar un empate que parecía lejano. Tagliafico jugó un lateral con Pavón, este cedió para Banega, el volante de Sevilla buscó a Di María y "Fideo", con un zurdazo tremendo desde 35 metros, clavó la pelota en un ángulo para el 1 a 1.LA PESADILLA MBAPPELos dirigidos por Jorge Sampaoli aprovecharon el envión anímico y en el inicio del complemento volvieron a convertir, dando vuelta el marcador, en una jugada fortuita. Di María forzó una infracción sobre la izquierda del ataque, cometida por Pavard, Messi tomó la pelota tras el despeje de la defensa al tiro libre, remató de zurda, y Mercado, casi sin querer, habilitado por el mismo defensor francés que hizo el foul, desvió el balón, descolocando al arquero para el 2 a 1.Parecía empezar un nuevo partido, pero Francia se repuso rápido del golpe, estuvo cerca por una desinteligencia entre Federico Fazio y Armani, no aprovechada por Griezmann, y poco después volvió a emparejar el marcador con un soberbio zurdazo de Pavard, tras una buena combinación ofensiva por izquierda, que desnudó los desacoples argentinos.De a poco, Francia volvió a dominar desde lo futbolístico y lo anímico, creció la figura de Pogba en la conducción y Mbappé volvió a aparecer con su velocidad, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para la defensa argentina. Jugados 18 minutos, el joven punta del PSG mostró su olfato goleador, marcando el 3 a 2 con un zurdazo que venció la débil respuesta de Armani, tras tomar un rebote, rodeado de defensores argentinos.Cinco minutos más tarde, con Argentina desconcertada y sin reacción, Mbappé apareció otra vez, coronando con su definición una excelente jugada colectiva de Francia, iniciada por el arquero y que con solo seis toques puso a un futbolista mano a mano con Armani.Pasados los 25 minutos, Francia apostó a bajar el ritmo para mantener la ventaja, mientras que Argentina seguía sin ideas como para forzar una remontada que a esa altura parecía una utopía. Sin embargo, a poco del final, cuando se jugaba tiempo de descuento, el "Kun" Agüero apareció por detrás de los centrales, habilitado por Messi, y con un cabezazo alcanzó un esperanzador tercer gol.El tanto del delantero del Manchester City le dio una inesperada ilusión a la Selección y en la última jugada del partido, con todos sus futbolistas en ataque, Argentina estuvo cerca. El propio Agüero apareció en la puerta del área, abrió para Maxi Meza por izquierda, el jugador de Independiente lanzó el centro, pero fue impreciso, por lo que Otamendi y Banega, en la boca del arco, vieron pasar la pelota impotentes. Fue la jugada final de Argentina en el Mundial de Rusia, donde más allá de la ilusión, mostró una de sus peores caras futbolísticas desde 1982 hasta la fecha.