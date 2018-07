Estadísticas anticipan síntomas de la recesión

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Tras un año seguido de aumentos consecutivos, la actividad industrial de mayo registró una caída de 1,2% en comparación con igual período de 2017, informó ayer el INDEC. Por ahora, la variación interanual acumulada de los primeros cinco meses del año muestra un aumento de 2,4% respecto del mismo período del 2017, de acuerdo con la estadística pública.En los primeros cinco meses se registraron los siguientes resultados en la actividad: enero tuvo un crecimiento del 2,6%; febrero del 5,3%; marzo, 1,2%; abril, 3,4% y mayo quebró la tendencia con una caída del 1,2%.Las estadísticas privadas también reflejan la caída en la actividad: el Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres informó sobre una baja del 3,3% en mayo y para FIEL la retracción fue menor ya que se ubicó en 0,9%.En mayo, según el INDEC, las caídas más fuertes las registraron: la industria textil (8,6%); la elaboración de sustancias y productos químicos (6,4%), la metalmecánica excluida la industria automotriz (4,6%), la refinación del petróleo (3,9%), la industria alimenticia (1,9%) y los productos de caucho y plástico (0,9%).Por el contrario, se registran subas en la industria del tabaco (9,5%), las metálicas básicas (8,6%), la producción automotriz (7,2%), el bloque de papel y cartón (6,6%), minerales no metálicos (5,5%) y la edición e impresión (1,2%).Dentro de la industria alimenticia, la producción de carnes rojas registra un aumento en mayo de 6,7% respecto del mismo mes del año anterior y acumula en los primeros cinco meses de 2018 una suba de 10,1% contra igual período de 2017.Junto con el informe, el organismo difunde una encuesta cualitativa, la cual también arrojó resultados preocupantes, ya que el 75,9% de los industriales consultados no espera cambios en la dotación del personal, pero casi el 16% anticipa una disminución. Respecto a la demanda interna, 50,4% de las empresas anticipa un ritmo estable para el período junio-agosto; 35,3% prevé una baja; 14,3% espera un aumento.Entre las firmas exportadoras, el 52% no anticipa cambios en sus ventas totales; 33,5% espera una suba; 14,5% vislumbra una disminución.LA CONSTRUCCIONPIERDE IMPULSOLa actividad de la construcción registró una suba de 5,8% en mayo frente al mismo mes del año anterior, mientras el empleo del sector casi no tuvo variación, al avanzar tan sólo 0,2%, señaló el INDEC. Según los datos del indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), el acumulado de los cinco primeros meses de 2018, en su conjunto, arrojó un aumento de 12,4% con respecto a igual período de 2017.Con relación a los puestos de trabajo sobre los que se efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional, el indicador registró en abril de 2018 un incremento de 0,2% con relación al mes anterior. Respecto del mismo mes del año pasado, el dato de abril registró una suba de 8%.En tanto, el informe señaló que la superficie a construir, registrada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en una nómina representativa de 41 municipios, arrojó el mes pasado un crecimiento de 18,3% con relación a abril.INDUSTRIA PYMELa industria pyme cortó en mayo último una racha de 10 meses consecutivos de crecimiento, ya que durante ese mes sólo el 39,4% de las empresas creció y el uso de la capacidad instalada bajó al 60,5%, se informó ayer. De acuerdo con un informe elaborado por la CAME, solamente el 39,5% de los empresarios pyme tuvo rentabilidad positiva y el 75% se encontró con más dificultades para cobrar a sus clientes, con un plazo promedio de cobro que se estiró a 53 días.Los datos surgieron de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 300 industrias pymes del país. En los primeros cinco meses del año se acumuló un crecimiento de 2,2% frente a igual período del año pasado. Según el relevamiento, de los 11 sectores relevados, 4 crecieron, 5 cayeron y 2 se mantuvieron sin cambios (siempre en la comparación interanual anual).