La AFIP lanza otro plan de facilidades de pago

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La AFIP lanzará el próximo lunes un nuevo plan de de facilidades de pago para los contribuyentes que enfrentan deudas con el organismo. El nuevo plan, cuya resolución se publicará el próximo lunes en el Boletín Oficial, establece un scoring del contribuyente, que permitirá definir el interés, las cuotas y la cantidad de planes disponibles, en base al SIPER (Sistema de Perfil de Riesgo).

Según informó el organismo, se trata de una modificación del conocido "Plan Permanente" de financiación de deudas tributarias. El organismo informó que el plan nuevo permitirá que a mayor nivel de cumplimiento y calificación los contribuyentes podrán obtener más beneficios.

"Además, si el contribuyente presenta una garantía electrónica, tendrá un costo menor de financiación", indicó en un comunicado el organismo de recaudación impositiva. A partir de esta nueva reglamentación, el cupo de planes disponibles no tendrá en cuenta los que se presentaron hasta fines de junio para micro y pequeñas empresas.

El nuevo plan eleva el máximo de cuotas que pasará de 6 a 8 y la cantidad de planes por contribuyente de 4 a 6.

La nueva plataforma había sido anunciada por la AFIP y el ministerio de Producción a mediados de mayo, y se especula que tiende a atender los reclamos de presión impositiva, especialmente de las pequeñas y medianas empresas.

Según trascendió el nuevo régimen pretende ayudar a pagar deudas atrasadas de los contribuyentes y, en principio, el núcleo de la discusión entre los asesores del organismo es si se incluyen o no vencimientos de junio, para lo cual será esencial conocer hasta que cierre comprende el plan de pagos.

La cantidad de cuotas y los intereses estará sujeto a un régimen de "scoring", es decir que las facilidades dependerán del nivel de riesgo fiscal que tiene el contribuyente en función de sus cumplimientos o incumplimientos.

El nuevo plan no otorgará cuotas e intereses en función del monto de la deuda tributaria y no tendrá quita ni condonación de impuestos.