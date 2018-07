Inicia el Mundial en Santa Fe y Rosario

Este sábado comienza el Mundial FIBA U17 masculino y será la gran fiesta del básquetbol que podremos disfrutar en nuestra provincia hasta el 8 de julio. El certamen podrá verse en la página web del canal DeportTV: deportv.gov.ar y Facebook Live, el canal público de deportes pasará los partidos del conjunto nacional en vivo.Argentina debuta hoy a las 20:30 ante Francia en el estadio de Newell's Old Boys de Rosario. El domingo 1º de julio, también a las 20:30, enfrentará a Croacia y cerrará la fase de grupos el martes 3 ante Filipinas, mismo horario que los partidos anteriores.El cuerpo técnico de la Selección Nacional U17, liderado por Diego Lifschitz, definió que estos 12 jugadores sean los encargados de representar al país en el certamen mundial: Gastón Bertona, Mateo Díaz, Agustín Cavallín, Ezequiel Paz, Federico Copes, Bautista Lugarini, Juan Cruz Scacchi, Ignacio Varisco, Máximo Milovich, Juan Fernández, Tomás Chapero y Gonzalo Bressan.El certamen se disputará con sedes en Santa Fe y Rosario, y la participación de 16 equipos de los cinco continentes:Australia, Puerto Rico, Turquía y República Dominicana.Malí, China, EE.UU. y Serbia.Canadá, Nueva Zelanda, Egipto y Montenegro.Argentina, Croacia, Francia y Filipinas.Las Zonas C y D serán en Rosario, mientras que las A y B en el Angel Malvicino de Unión de Santa Fe.LAS FIGURASNuestro país compartirá el Grupo D junto al campeón europeo U16, Francia, que se presentará con gran parte del plantel que se coronó en Podgorica en 2017. Entre ellos estará el MVP de ese torneo, Killian Hayes, un escolta de 1,95 nacido en EE.UU., que juega en el Cholet Basket. . Representando a Filipinas, estará Kai Sotto, un pívot de 2,16 que causa furor en un país donde el básquetbol se vive de una manera muy especial. El Grupo D lo completa Croacia, quien fue cuarta en el Europeo U16 y que tendrá en el alero de 1,94 Matej Rudan, a uno de sus referentes.En las cuatro ediciones del torneo hay un equipo que dominó. Estados Unidos no solo se llevó el título en cada una de las citas mundialistas, sino que en todos los casos lo hizo de manera invicta. Para esta edición preparan un plantel con la base del equipo que arrasó el FIBA Americas U16 de Formosa ganando las semifinales por 72 puntos de diferencia y la final por 51.PRESENTACIONLa presentación oficial se llevó a cabo el jueves en el salón Lamorak del Hotel Holiday Inn de Rosario, con la presencia de autoridades de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y de la Federación de Básquetbol de la provincia de Santa Fe.El ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, expresó la satisfacción de la provincia de “organizar otro evento internacional junto a los municipios y las instituciones deportivas. Este evento sirve para que más jóvenes se sumen al deporte y también para dejar un legado de infraestructura deportiva en nuestros estadios cubiertos, que nos posibilitará seguir trayendo competencias internacionales”, añadió.