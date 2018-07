Hockey: el programa de la FOSH

El domingo 1 de julio se disputará la octava fecha del torneo de damas de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey. El programa de partidos es el siguiente:ZONA A1 PRIMERAA las 10 (en el sintético de CRAR), 9 de Julio de Rafaela vs. Bochazo de San Vicente; a las 12 Atlético San Jorge vs. Atlético de Rafaela; a las 14 9 de Julio de Morteros vs. Unión de Sunchales.Intermedia: a las 12.30 9 de Julio de Rafaela vs. Bochazo de San Vicente; y a las 15.30 9 de Julio de Morteros vs. Unión.ZONA A2 PRIMERAA las 9 Belgrano de Sa Pereira vs. Ben Hur; a las 10 Municipal de Tránsito vs. Sportivo Norte; a las 14 Moreno de Lehmann vs. Dep. Bella Italia.Intermedia: 10.30 Belgrano vs. Ben Hur; 12.30 Municipal vs. Sportivo Norte; 15.30 Moreno vs. Dep. Bella Italia Sábado 7 de julio: a las 14, Juventud de Humboldt vs. Libertad de San Francisco.SUB 18A las 12.30 9 de Julio de Morteros vs. Unión; 14 San Jorge vs. Ben Hur; 13.45 Brinkmann vs. Sarmiento de Humboldt; a las 15 9 de Julio de Rafaela vs. Bochazo.SUB 15A las 10.30 San Jorge vs. Atlético Rafaela; 11.15 9 de Julio de Morteros vs. Unión y 11.15 Brinkmann vs. Sarmiento.SUB 13 A las 9 Brinkmann vs. Sarmiento; a las 10 9 de Julio de Morteros vs. Unión y 16.15 9 de Julio de Rafaela vs. Bochazo.