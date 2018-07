Garavano le respondió a los jueces de la Corte

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, respondió ayer al reclamo de la Corte Suprema de Justicia en torno a la actualización de las partidas presupuestarias y aseguró al respecto que "los fondos que tienen les alcanzan perfectamente". El funcionario nacional se refirió a la carta que difundió este jueves el máximo tribunal, dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que reclamaba mayores fondos ante el "riesgo de inmediata paralización de las actividades del alto tribunal".

"Al Gobierno nos sorprendió la nota porque justo ayer había estado el administrador (de la Corte) a la mañana con el equipo del ministro (Nicolás) Dujovne, con el ministerio de Hacienda, y no se había planteado la cuestión. Aparentemente esto se debe a algunos fondos que están comprometidos pero no devengados. Cuando uno mira la ejecución de la Corte, uno ve que los fondos que tienen les alcanzan perfectamente", sostuvo Garavano en declaraciones a Radio Mitre.

En este sentido, el ministro atribuyó la nota a una falla de comunicación y agregó: "Esperemos que sea simplemente algún desacople de información, no más". "En la reunión de la mañana ya se habían aclarado los fondos que ellos necesitaban por si hubiera algún tipo de inconveniente. Por eso nos sorprendió la nota. A lo mejor hubo algún tipo de problema de comunicación", expresó.

Y mencionó incluso que su cartera organiza reuniones mensuales con la Corte Suprema y con el jefe de Gabinete, por lo que expresó su voluntad de que en el próximo encuentro "se pueda aclarar este tema sin inconvenientes".

Con la firma de todos sus integrantes, el máximo tribunal le había reclamado en una nota destinada a Peña la actualización de las partidas presupuestarias que recibe por parte del Gobierno para poder funcionar y había advertido incluso sobre una posible "paralización de sus actividades" en caso de que no se concrete su pedido.

Además, la carta señaló que "en lo atinente la política salarial, se le hace saber que en el presente año 2018 sólo se ha autorizado un 10% de aumento".



LORENZETTI Y LAS

NOTICIAS FALSAS

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, planteó la necesidad de "regular" las redes sociales para prevenir la circulación de noticias falsas (fake news) e identificar a quienes la generan. "Tenemos que establecer qué tipo de exigencias tienen que tener Facebook, Twitter o Google en cómo se producen las fake news", ya que estos grandes operadores están "afectando la libertad de expresión al condicionar o al guiar a la gente", dijo Lorenzetti.

Para el titular de la Corte, "hoy cualquier persona puede ser atacada con falsas noticias, fotografías, asociaciones con lugares armados deliberadamente", por lo cual consideró que "la vida privada está en riesgo, a través de las falsas noticias" y calificó esa situación como "un problema de una magnitud extraordinaria".

Lorenzetti evaluó que "tanto Google como Youtube son subsidiadas desde un punto de vista jurídico, porque no hay una regulación" y planteó que "existen motores que producen información", como Facebook o Twitter, que "pueden condicionar fuertemente la libertad de expresión" e impactar en un proceso electoral.