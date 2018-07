Barbero dejó de ser el técnico

Luego de la eliminación en Copa Santa Fe y de haber perdido el desempate ante Tacural por el Apertura liguista, 9 de Julio vive horas complicadas. Fueron dos golpes muy duros para el hincha juliense en pocas horas, porque se vio truncada una nueva chance de jugar el clásico contra Atlético luego de 26 años y porque no se pudo lograr el título liguista tras 8 temporadas. Y como todo cimbronazo, deja sus secuelas y trae cola. Es que de común acuerdo con la dirigencia, Maximiliano Barbero dejó de ser el entrenador juliense luego de un año y medio. Anoche, las partes estuvieron reunidas y como no se encontró otra alternativa, el DT dio un paso al costado para descomprimir un poco la situación y pensando más que nada en el bienestar del club. En cuanto a su sucesor, los dirigentes se tomarán unos días para analizar alternativas y recién a partir del martes comenzará la búsqueda. Lo que sí está definido es que Marcelo Werlen, el coordinador, no volverá a dirigir y que el resto del cuerpo técnico de Barbero continuará en la institución.