Alimentación cerró su acuerdo salarial

La filial Rafaela del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación hace saber que, conforme el resultado de la negociación entre la Federación nacional (FTIA) y la cámara empresaria, se logró una recomposición salarial total de un 25,5% para todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo N° 244/94.

El incremento involucra la aplicación de la cláusula de revisión concerniente a la paritaria anterior (período mayo 2017/abril 2018), de un 1,5%. El porcentual restante (24%), se distribuye de la siguiente forma: 11% de mayo a septiembre de 2018, 7% de octubre a diciembre de 2018 y 6% de enero a abril de 2019. El acuerdo se perfecciona con la incorporación de una nueva cláusula de revisión proyectada al período enero/marzo 2019, en caso que la inflación supere los guarismos alcanzados a modo de aumento.

Al respecto, el secretario general de STIA filial Rafaela, Franco Cristaldo, manifiesta: “Celebramos la llegada de este acuerdo, ya que los trabajadores lo estábamos necesitando con urgencia. Es muy sencillo hoy explicar las razones, que no son otras de las que todos los ciudadanos enfrentamos a diario. Aumento de las tarifas, de los servicios, de los alimentos, útiles escolares”.

“Perder poder adquisitivo no es medible en números solamente. Se trata de la degradación de la calidad de vida, y por eso consideramos al acceso a una retribución justa como un verdadero derecho humano”.



LLAMADO

STIA Filial Rafaela hace saber a trabajadores, empleadores y estudios contables su absoluta disposición los fines del asesoramiento respecto a los alcances y detalles de las nuevas escalas salariales. Para ello ponemos a disposición nuestras vías de contacto: Chacabuco 553, teléfono (03492) 429960. También pueden dirigirse por correo electrónico a [email protected], y al celular (03492) 15-660079. Asimismo se convoca a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que no se encuentren afiliados, o tengan dudas sobre su correcta registración y/o encuadre gremial.

La jurisdicción de la filial local del gremio abarca a los departamentos Castellanos y San Cristóbal.