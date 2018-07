Otro récord del dólar, que superó los $ 29

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El dólar se disparó ayer a $ 29,57 en medio de una nueva corrida cambiaria, a pesar de que el Banco Central subastó fondos del FMI y de las reservas por U$S 450 millones, en un intento por equilibrar el fuerte crecimiento de la demanda. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, el billete cerró a $ 28,55 para la punta compradora y $ 29,57 para la vendedora. Así, la divisa ganó 90 centavos de un día para el otro, superó por primera vez la barrera de los $ 29 y alcanzó un nuevo máximo histórico.Ante la fuerte corriente compradora, durante la semana el dólar acumuló un incremento de 6,55%, mientras que a lo largo del mes subió 15,9%. En las pizarras del Banco Galicia, llegó a ser ofrecido a $ 29,90. En los mostradores del Banco Nación, terminó a $ 29,40 tras cotizar a $ 28,80 por la mañana.Tal como sucedió el jueves, el Banco Central licitó U$S 150 millones que el organismo tiene incorporados al programa de licitaciones diarias por cuenta del Ministerio de Hacienda. Esos billetes forman parte de los U$S 7.500 millones prestados por el FMI para refuerzo presupuestario.Además de ese monto, el Banco Central decidió subastar otros U$S 300 millones de las reservas para intentar estabilizar el mercado. "El precio promedio de corte se ubicó en $ 28,9567, siendo el mínimo precio adjudicado de 28,60", sostuvo en un comunicado. El dólar mayorista, por su parte, aumentó 75 centavos a $ 28,85 centavos, por lo cual a lo largo de la semana acumuló una suba de $ 1,84.Operadores señalaron que el volumen negociado en el segmento de contado fue de U$S 1.017,210 millones. Analizaron que las subastas realizadas por la autoridad monetaria no alcanzaron para abastecer la persistente demanda.El día anterior, la moneda norteamericana había saltado 62 centavos, a $ 28,67.En medio del nerviosismo de la city porteña, el presidente Mauricio Macri aseguró que el Gobierno no se desviará en su plan de "achicar el déficit fiscal" -ver pág. 3-.BOLSA Y RIESGO PAISLas acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedieron ayer 2,81% y la prima de riesgo país superó la barrera de los 600 puntos, alcanzando el nivel más alto en casi tres años. Con este resultado, el índice Merval acumuló durante junio una baja en pesos del 8,8% y en dólares del 13,3%, en un mes en el que el país fue recalificado como mercado emergente.La prima de riesgo país que elabora el JP Morgan cruzó la barrera de los 600 puntos, el número más elevado desde hace 34 meses (agosto 2015), al llegar a 614 unidades con un alza del 3,2%.En Wall Street, los ADR de Edenor encabezaron las pérdidas, con una merma del 13,2%; los papeles de Telecom bajaron un 9,4%; los de Transportadora Gas del Sur, un 7,6%; los de Banco Francés, un 7,1%; y los de Grupo Financiero Galicia, un 6,3%."POLITICA ERRATICA"El economista Martín Alfie advirtió que la volatilidad cambiaria es consecuencia de la "política errática del Banco Central" y consideró que la suba del dólar provocará que la inflación de junio y julio esté "por arriba del 3%". Alfie, economista jefe de la Consultora Radar, dijo que "la conducción errática y confusa de la política cambiaria ha sido como pegarse un tiro en los pies".Sostuvo que "todavía no vimos todo el traslado del ciento por ciento de la devaluación a los precios, y vamos a tener meses difíciles con la inflación y por lo menos en junio y julio va a estar por encima del 3%, y esto sin tener en cuenta que no sabemos hasta cuanto puede llegar la cotización que sigue subiendo".Al realizar una evaluación de la gestión de Federico Sturzenegger al frente del BCRA, dijo que "desde cuando empezó la corrida las decisiones fueron cambiando, porque empezó ofreciendo 5.000 millones de dólares al mercado por día, después lo dejó correr y cuando el dólar se les fue yendo de las manos intentó frenarlo y no pudo"."Ni el acuerdo con el FMI, ni el cambio de presidente del BCRA calmaron las aguas, y todos los cambios que se fueron dando muestran que no hay una política cambiaria consistente", señaló en declaraciones a NA.Alfie opino que el BCRA debería decir "hasta acá llegamos y defender un valor del dólar para que el mercado se calme, pero al contrario siempre sube y pareciera que no hay punto final". "No se sabe qué valor quieren defender en el gobierno, si quieren dejarlo flotar libremente y vuelve la confusión vendiendo cien millones de dólares por día y después lo suben a 300 millones", señaló."Parecía que el nuevo presidente del BCRA, Luis Caputo, tenía más espalda, pero de nuevo el mercado no le creyó por la política confusa que lleva adelante", dijo el economista de Radar.