El Libro tiene su reino en la escuela

Había una vez una feria en la que el libro era el rey y los súbditos niños de guardapolvo blanco se entusiasmaban con sus tareas: ornamentar el reino con dibujos, carteles, colgantes y adornos elaborados con materiales reciclables como papel, envases de plástico o telgopor, narrar cuentos y poesías. Y por supuesto, leer. Pero no eran los únicos porque también se sumaron los docentes, los papás y los abuelos que celebraron la fiesta de la literatura durante días.

Las ferias del libro escolares constituyen una oportunidad para que los alumnos de todos los grados se involucren en un proyecto colectivo que les permite asumir responsabilidades y aprender al mismo tiempo. Es el caso de la 32º Feria del Libro de la Escuela Nº 475 "Bernardino Rivadavia" que este año se desarrolló en la primera semana de junio bajo la consigna "Leer, un rinconcito soñado".

La puesta en escena, que estuvo a cargo de las bibliotecarias Viviana Escobar y Gabriela Manera, se dio en uno de los salones de planta baja que fue el espacio donde se desarrollaron múltiples actividades y en la que se instaló, como es costumbre, Faber Libros para mostrar las novedades editoriales destinadas al público infantil (Gaturro sigue siendo imbatible, aunque este año sorprendió el interés por las novelas).

"Es un proyecto institucional que cuenta con el apoyo de todos, desde la Dirección hasta cada uno de los docentes y el personal no docente que les encanta a nuestros alumnos, lo cual nos deja muy conformes porque además vienen los papás a ver este espacio. Por ejemplo, con el teatro leído los chicos se caracterizaron", afirmó Escobar sin ocultar su pasión por los libros. "Nos preparamos para este momento. Previamente abordamos con los chicos los distintos géneros, la poesía, el cuento corto, el cuento largo, las novelas, el monólogo, el diálogo. Afortunadamente todos quieren colaborar lo que hace todo más simple. Porque la premisa es ser felices con la lectura, despertar el amor por escuchar y por leer", agregó.

En esta edición, como en otras anteriores, se busca una sociedad con la que fomentar el hábito de la lectura. La ecología fue una gran socia del libro. "En esta oportunidad, al conmemorarse los 100 años de la publicación de "Cuentos de amor, de locura y de muerte" de Horacio Quiroga, emprendimos la organización de la Feria tomando textos de este autor y de otros en los que se plasma la participación de los animales en la literatura argentina y latinoamericana", dice el proyecto que sustenta la propuesta. "Desde la Biblioteca de la Escuela Rivadavia estamos convencidas de que la lectura es un medio para que los chicos disfruten de la literatura, pero además comprendan la importancia del cuidado por el medio ambiente y el respeto por la vida de todos los seres; porque la literatura nos permite aprender y empatizar con los seres y el medio que nos rodea", sostiene.

"La Feria pretende ser una llave a través de la cual quienes participen de ella encuentren esos pequeños espacios y oportunidades para ver al otro y reconocerlo y darle el valor que todos nos merecemos", agrega.

Los alumnos de 1º grado participaron como oyentes durante las distintas actividades que se llevaron a cabo entre el 6 y el 8 de junio en la escuela ubicada en la esquina de bulevar Roca y 3 de Febrero. "La ornamentación del salón estará a cargo de los docentes de Artes Plásticas y alumnos de la escuela. En consonancia con el tema propuesto para la Feria, las creaciones artísticas estuvieron relacionadas con los animales y la ecología" cuenta el proyecto. En tanto, la difusión de las actividades de la Feria estuvo a cargo de los alumnos de 5 y 6º grado, que se encargaron de elaborar carteles.

Hubo actividades puntuales como el combate de dibujantes a cargo del profesor Mario Russo y talleres de títeres de Estefanía Mandril.

En un espacio se trabajó en especial sobre el cuento "La pilaraña ataca por primera y (última?) vez", de Beatriz Actis que permitió a los chicos de 2º y 3º grado del turno mañana desarrollar cabalmente su creatividad.

Teatro leído con alumnos de 7º grado, que también narraron cuentos y poesías completaron el programa de la Feria de la Rivadavia. Y hubo lecturas de cuentos de bibliotecarias invitadas, de ex bibliotecaria de la escuela como Beatriz Duverne y mamás, papás y abuelos. Porque el Reino del Libro es muy grande.