La deuda de la Nación se actualizaría con el CER

El Gobierno nacional ofreció ayer a Santa Fe actualizar el pago de la deuda que tiene con esa provincia a través del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), lo cual se terminará de definir la próxima semana.Así lo confirmó en declaraciones a la prensa el gobernador Miguel Lifschitz al término de una reunión que mantuvo en la Casa Rosada con los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne.Se trata de la deuda que la Nación tiene con la Provincia por los fondos de coparticipación retenidos entre 2006 y 2015 y que fueron reconocidos por la Corte Suprema de Justicia a fines de 2015.El Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), es un índice de ajuste diario, el cual es elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este indicador refleja la evolución de la inflación, para lo cual se toma como base de cálculo la variación registrada en el Indice de Precios al Consumidor (IPC), el cual es elaborado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). De acuerdo a la página oficial del Banco Central, el acumulado desde enero de 2006 hasta noviembre de 2015, es de 187%. Pero si se lo sostiene hasta el día de ayer, aumenta hasta 460%.Según el gobierno de Lifschitz, la deuda comenzó en 23.000 millones de pesos pero en la actualidad rondaría los 50.000 millones de pesos. En declaraciones a LT10, dio precisiones: "Serían 31 mil millones en bonos a 12 años y obras por 54 mil millones de pesos. El acuerdo por la coparticipación ayudará a los próximos gobiernos de Santa Fe", dijo.Al salir de la Casa Rosada, Lifschitz, aclaró que la "actualización de los bonos en pesos (que le otorga la Nación a la provincia) es para que no pierdan el valor frente a la inflación", y aclaró que "la realidad nos marca que previsiblemente vamos a tener índices más elevados".Fuentes del Gobierno nacional indicaron luego a NA que si bien no hubo acuerdo, "se sigue trabajando y se está cerca" de un entendimiento."Acordamos mecanismos de actualización en tres años que nos da garantía de no perder valor frente a la inflación", afirmó el gobernador, quien además dijo que "en otros aspectos habrá que seguir conversando"."Venimos conversando con una relación bilateral desde principio de marzo", aclaró el ministro, quien aseguró que "hoy nos acercamos al piso de requerimiento para poder acordar el convenio".Aseguró además que ambas partes "nos pusimos el límite la semana que viene para tratar de cerrar las conversaciones".Lifschitz expresó que su administración "entiende la situación general de la economía, que no es la misma del año pasado", y consideró que comparte el objetivo del gobierno sobre la "reducción del déficit fiscal".Afirmó que en ese contexto se busca "un acuerdo razonable para la provincia".Ante una consulta, el mandatario socialista precisó que durante el encuentro Frigerio se refirió "a las dificultades de la Nación para ejecutar obras públicas en general".Y en ese sentido remarcó "la situación ventajosa de Santa fe a partir del acuerdo", que contempla el compromiso de ejecutar en su provincia obras por más de 50.000 millones de pesos en los próximos años.Consultado sobre la recesión que se avecina, el mandatario habló sobre una "situación compleja porque se combina una estanflación que impacta sobre las economías regionales, sectores más vulnerables y las Pymes".Y dijo que habrá que esperar para ver "como el gobierno logra estabilizar las variables de la macroeconomía"