Maina: "eximir de tributos a TGS no beneficiará a ningún rafaelino"

Hace una semana, LA OPINION adelantó en sus páginas un proyecto que generó mucha polémica en el ámbito político: el bloque de cambiemos presentó una ordenanza que propone que la empresa que realizará el nuevo gasoducto (la UTE conformada por Transportadora del Gas del Sur S.A. - SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico S.A.) no pague la Tasa por Verificación e Inspección sobre obras e instalación de dominio público. En la reunión de comisión del pasado martes, cuando se trató el tema, el oficialismo mostró su preocupación, dado que los macristas no tenían demasiada información al respecto y lo que se evitaba de cobrar eran $6.700.000. Si bien se pretendió darle un rápido tratamiento, el tema quedó -al menos- para después del receso invernal.

En ese marco, en la jornada de ayer, hizo declaraciones el Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio, Carlos Maina, quien marcó claramente su rechazo a la propuesta de Cambiemos. "Una empresa, cuando prepara la presentación de una licitación de este tipo que se desarrolla íntegramente en la vía pública, contempla este tipo de Tributos, tanto los municipales como los provinciales. El gobierno nacional paga por certificado de obra y no va haber ningún descuento por una eximición", dijo.

Por otra parte, indicó que "lo que hay que tener totalmente en claro que esta eximición no no beneficia a ningún rafaelino. Todo lo contrario: una eximición de estas características, sin si una contraprestación alguna, es un regalo que incrementa las ganancias de la empresa".

Maina también rechazó el argumento con el cual justificaron los concejales de Cambiemos al proyecto: los antecedentes en el Plan Procrear y en la Variante de la 34. "Brindan esos ejemplos desde la confusión que tienen", sentenció. En cuanto al Plan Procrear dijo que "lo que le eximimos fue el Derecho de Edificación y eso ya venía desde un convenio firmado con el Gobierno Nacional. Este derecho no tiene nada que ver con lo que tiene que tributar TGS. Y tenía un beneficiario concreto, que era el vecino que participaba de la operatoria. Justamente en el convenio que se firmó con Procrear, lo que Nación pedía es que no se cobren los Derechos de Edificación y que se agilicen los trámites para que los que participaban de la operatoria -no solamente en las 132 viviendas o si no en todo crédito Procrear que se haga en la ciudad- no tenga inconvenientes con el banco". Y, en relación a la Variante, insistió en la confusión de los macristas: "la Variante se realiza sobre terrenos expropiados por el Gobierno Nacional y el día de mañana pasan a Vialidad y son mantenidos por una concesionaria. Toda la Variante se desarrolla a 2 km del ejido urbano. A nosotros no nos queda un pasivo y el día de mañana estas obras tienen que ser mantenidas por por el Gobierno Nacional o por la concesión. Muy distinto el caso del Gasoducto que va a desarrollarse 16 o 17 km dentro de la ciudad, mayormente por calle -con lo cual hay que romper todas las calles y después volverlo a reparar-. Esto esto deja un pasivo: nosotros todavía estamos arreglando partes de los baches del gasoducto que se hizo hace 30-35 años", dijo y citó como ejemplo lo que acontece en calles como Falucho, Aristóbulo del Valle, Ernesto Salva o Lisandro de la Torre. "Estas cosas no solamente las produce el gasoducto sino toda obra que se desarrolla de esta manera y que con el tiempo, el Municipio tiene que encargarse con sus propios fondos de ir reparándolos porque es imposible retrotraerse 30 años".

"También se dijo que Ceres lo había hecho. "Debe haber otra confusión porque el gasoducto llega llega hasta Sunchales no tiene nada que ver con Ceres", comentó.

"Otra cosa que fue realmente fue fue sorprendente fue la rapidez en que se presentó: fue prácticamente un trámite express. Nosotros tuvimos 9 meses para que nos aprueben la venta de unos lotes del Municipio que estaban sin utilizar para juntar fondos y construir pasos a nivel. Incluso, en ese lapso, nos pidieron un montón de detalles, que incluso la mayoría estaba en el mismo expediente, por ejemplo, la cotización de los mismos", dijo Maina y citó otro ejemplo de demora: "el mismo caso de (la expropiación de los exalmacenes) Ripamonti: hace más de un mes que está en el Concejo, subí a explicar lo estamos todos de acuerdo y ahora el Concejo entró en receso y ni siquiera un dictamen. Entonces, realmente, es sorprendente que se presente una ordenanza en un trámite exprés a partir de un llamado telefónico de la empresa privada. La verdad que hacer la presentación de una ordenanza sin ningún tipo de análisis, sin saber de cuánta plata estamos hablando, sin saber la traza dentro de la ciudad, sin conocer las normativas... es solamente un regalo para engordar las ganancias de la empresa".

"También dejamos muy mal parado a todos los Municipios y Comunas que que están en la misma que nosotros, en cobrar la Tasa de Inspección y Verificación, qué es lo que corresponde. El Intendente y el Senador hacen esfuerzo por articular el Area Metropolitana, que es un proyecto hermoso, y estas cosas no suman", culminó.