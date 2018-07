A pura emoción, Virginia Tessio se despidió de las noticias del mediodía

Quizás porque además de comunicar noticias es actriz, Virginia actuó para evitar llorar en su último programa como conductora del noticiero del mediodía de Cablevisión. Aunque no hubiera faltado aquel que le diga, convencido y solidario, si querés llorar, llorá. Comenzó el viernes a las 12:30 en el estudio de la señal Somos Noticia como un informativo más junto a Adrián Bergesse, su compañero de los últimos años. Los títulos y después el desarrollo de lo que dejó la larga sesión del Concejo Municipal y la visita de la ministra de Salud de la Provincia. Tenía una carta para sorprender a los desprevenidos que no siguen las redes sociales, quienes fueron preavisados del momento emotivo. "Hoy conduce por última vez el noticiero de Rafaela tras 30 años en la pantalla. Llega al final de su carrera profesional. Te vamos a extrañar Virginia Tessio y te deseamos lo mejor en esta nueva etapa", se publicó a modo de anticipo en la cuenta de Facebook del canal.

En realidad, pasadas las 13:20 comenzó un programa dentro del noticiario. Fue sorpresa y media cuando Virginia Tessio reveló que dejaba la tele después de 30 años de ejercicio del periodismo. Seguirá trabajando, como docente, su otra pasión. Y del teatro todavía no se retiró, así que sobre las tablas podremos verla de tanto en tanto.

Virginia tal vez derramó algunas lágrimas, pero fueron imperceptibles. Pero las emociones estaban ahí, debió hacer pausas al hablar, medir las palabras para tomar aire. Adrián decía poco, se lo veía conmovido. Un ratito después Leandro Follet descubrió su costado sensible y lloró y raro, se quedó sin palabras. Fue después de haber buscado en el archivo imágenes del recuerdo, cuando debutó en el noticiero del mediodía como coconductor junto a Virginia. ¡Hace 20 años! (cómo pasa el tiempo).

"Somos Rafaela" es el noticiero. "Somos Familia" pudo ser el título del homenaje - despedida que ofrecieron sus compañeros. "Un gran equipo, nos llevamos muy bien", dijo ella, la única mujer entre tantos "pibes". Sabe Virginia que de algún modo también es familia o amiga de muchos rafaelinos que sintonizan la señal número 7 al mediodía para enterarse de lo que pasa en la ciudad. La cercanía inevitable, más aún considerando los 30 años de televisión que acumula.

El periodista Lisandro Oregioni, a veces compañero en la conducción, y el personal técnico como Luciano Prósperi, Hernán Gilli y Alejandro Dentoni desfilaron con sus testimonios para despedir a Virginia. Le dejaron en claro que extrañarán su café de la mañana.

"Sos una compañera generosa, fenomenal" dijo breve Adrián Bergesse. La familia también dejó sus impresiones. Aparecieron en un video Arturo Gentilini (esposo) y los hijos Mariano y Máximo.

Y Virginia dejó sus sentimientos en la red social Facebook como para cerrar el ciclo. "Hola. Hoy después de 30 años me retiré de la tele. Fue una decisión personal y estoy muy feliz. Sé que voy a sentir nostalgia, pero la vida es maravillosa y sigue adelante. A mis queridísimos compañeros mi gratitud. También a la gente que ha sido siempre afectuosa y generosa conmigo. Gracias además a las chicas de Donna, de Peluquería Imagen y de Perfumería Oliveras que cuidaron de mi presencia en cámara. Mi familia, eje de mi vida, sabe lo que este trabajo significó para mí, y me acompaña. Les dejo un abrazo y un beso cariñoso a todos. Amé mi tarea y la entregué con alegría".

Como televidentes, te vamos a extrañar, Virginia.