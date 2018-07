Les comentamos CD

La Palabra 30 de junio de 2018 None Por

VALENTIN CHOCOBAR “AGUA’I SIDO” CD Umi - 2016 - 11 temas (Echando coplas, Pali pali, Andando y otros) Dice el intérprete: La baguala, se me ocurre, es un cantar que empezó en el confín de los tiempos y perdura como un latido en el cotidiano de los pueblos. Pecha como río en los carnavales o corre serena en la voz de los solitarios cantores. Agua’i sido y he corrido cantaba una paisana allá por los años 80 en una rueda de copleros de Cafayate, y nunca supe si realmente decía eso. Nunca más volví a verla ni a escuchar ese estribillo en boca de otros cantores. Agua’i sido y he corrido es lo que me pareció entender y me pareció hermoso. Decimos nosotros: Una entrega de valor cultural extremo podemos encontrar en este trabajo de un músico que ha adoptado la copla como brote del mensaje ancestral. Recuperar el patrimonio originario, dedicarle tiempo a la selección del repertorio, investigar el sentido del relato, volver en expresión el verso. Todo condice con el camino que eligió el intérprete cafayateño para regresar un tiempo que había sido olvidado. Con David Pastrana, Balvina Ramos y Vitillo Abalos como invitados, se pueden escuchar de la manera más auténtica estas bagualas, tonadas y vidalas.