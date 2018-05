Fuentes cruzó a Pichetto por apoyo al Gobierno

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El jefe de la bancada del Frente para la Victoria en el Senado, Marcelo Fuentes, cruzó ayer a su par del Bloque Justicialista, Miguel Angel Pichetto, al afirmar que el "error principal" del rionegrino "es confundir la gobernabilidad de un país con el hecho de cogobernar".

Sin nombrarlo, Fuentes aludió al senador justicialista y a la situación que se dio semanas atrás, cuando la rionegrina Silvina García Larraburu abandonó el Bloque Justicialista que lidera Pichetto e integra el interbloque Argentina Federal, para pasar a la bancada de Cristina Kirchner.

Fuentes sostuvo que el "error principal" del dirigente justicialista "es confundir la gobernabilidad de un país con el hecho de cogobernar". "Se van dando votaciones en las que la posición del FpV ha tenido más votos que los miembros que lo formamos, lo que muestra que hay compañeros que van tomando posiciones de independencia y críticas a ese posicionamiento" del referente peronista, sostuvo el senador del kirchnerismo.

En diálogo con FM La Patriada, el neuquino señaló que "no es una preocupación" incorporar más senadores al bloque kirchnerista, sino que "el entendimiento está en que es importante el trabajo tema por tema".

"Con la crueldad que está avanzando este Gobierno es seguro que vamos a tener a futuro temas en los que va a haber mayor coincidencia con compañeros del bloque Argentina Federal. La estrategia es articular políticas, favorecer la discusión y no tanto incorporar compañeros, más allá de la satisfacción que dio que se sume García Larraburu", estimó Fuentes. Y agregó: "Es evidente que en la medida en la que se profundicen estas políticas salvajes necesariamente va a haber senadores que van van ir modificando su posicionamiento".

Por otra parte, el neuquino afirmó que "no hay diálogo" entre la senadora nacional Cristina Kirchner y Pichetto.

"La responsabilidad del bloque era estar al lado y en la defensa de los intereses populares y no facilitar cuanto avance del Gobierno en legislación", finalizó el presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara alta.