Pole de Mauricio Lambiris

En el Autódromo Rosamonte de Posadas se inició una nueva fecha del Turismo Carretera. En la tierra colorada, fue Mauricio Lambiris (Ford) el que se adueñó del registro clasificatorio más veloz, en una tanda que tuvo a varios protagonistas del Óvalo en los primeros lugares. Debido al sistema de rotación de grupos, la clasificación la inició el cuarto de los pilotos más destacados del campeonato. Allí el uruguayo del Martínez Competición marcó el camino desde el primer momento, al imponerse con un tiempo de 1m35s028. En el mismo grupo, Facundo Ardusso (Torino) quedó como su escolta, a apenas 30 milésimas. Luciano Ventricelli (Ford), de destacada actuación, concluyó 3°, mientras que Matías Rossi y Juan Bautista de Benedictis (Ford), completaron el quinteto de punta. Más atrás finalizaron los Ford de Emanuel Moriatis y Nicolás Bonelli, ambos por delante del mejor Chevrolet, el de Agustín Canapino (8°). Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Mariano Werner (Ford) cerraron el lote de los diez mejores. De esta manera, la marca del Óvalo de adueñó de 7 de los 10 primeros lugares, en la segunda carrera que se realiza tras los conocidos retoques reglamentarios. Por el contrario, el mejor Dodge terminó fuera del “Top 10”: fue Juan Martín Trucco, que se ubicó 11°. Jonatan Castellano, el referente del Carnero y actual líder del campeonato, no tuvo una buena tarde, ya que además de culminar 19° se accidentó a la salida de la curva 1, mientras intentaba mejorar el registro que lo relegó en el clasificador. En consecuencia, dañó prácticamente toda la zona trasera, aunque no sufrió roturas en la estructura. En el mismo sector se despistó Carlos Okulovich (Torino; 15°), pero no llegó a dañar el auto. Tanto el misionero como el bonaerense se responsabilizaron por los despistes. Complicado inicio de fin de semana para Christian Ledesma (Chevrolet). El marplatense, 3° del torneo, fue 29°, a más de 1s3 de la punta.Tras haberse desatado la lluvia durante los entrenamientos del Turismo Carretera en el autódromo Rosamonte de Posadas, el rafaelino Nicolás Gonzalez decidía junto al A&P Competición no ser parte de los mismos y apostar a la clasificación que se puso en marcha en la tarde del sábado ante miles de fanáticos que se dieron cita en esta fecha. La lluvia de la mañana no lograba desalentarlos y continuaban expectantes a la espera del evento del día. La categoría salía a pista tras haber llovido durante las series del TC Pista. Si bien no hubo cambios en el clasificador debido a las condiciones de pista algunos se vieron favorecidos por la misma. No fue así el caso del rafaelino, quien nos explicó porqué de esta manera: “la verdad que un poco amargados, estábamos para más, en mi caso me complicó bastante la lluvia. Teníamos un buen auto, guardamos los cuatro neumáticos nuevos para hoy -por ayer- y no tuvimos esa suerte del clima. Creo que teníamos para estar más adelante pero una posición bastante lógica para arrancar el fin de semana. Mañana -por hoy- largamos en la posición 5ta en la serie, así que lo importante va a ser poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles para remontar el campeonato. Y como dije antes, una lástima la clasificación pero tenemos fe que podemos hacer una buena carrera.” González terminó 14º en el clasificador de la quinta fecha del año que lideró el piloto uruguayo Mauricio Lambiris. Nicolás es el segundo mejor clasificado de la marca detrás de Facundo Ardusso que se ubica 2º. El piloto del A&P Competición será parte de la segunda serie largando desde la tercera fila junto a Nicolás Pezzucchi. Las series se pondrán en marcha a las 9:30 Hs, mientras que la final se disputará a partir de las 13:10 Hs.