Otro domingo de carreras en el velódromo

Nuevamente el velódromo “Héctor Cassina” será escenario este domingo 6 de mayo de pruebas de pista para todas las categorías, a través de la programación a cargo de Puro Ciclismo Santa Fe y el Club Ciclista de Rafaela.Todo comenzará a las 11 con las pruebas de infantiles y rueditas; a las 12 correrán los 2004/05; a las 12:30 los 2002/03; a las 13 comenzarán los Master A y B; a las 14 Master C y Damas; mientras que a las 14:45 será el epicentro de la programación para pedalistas juniors, sub 23 y Elite. En esta oportunidad no se hará el Eliminator de mountain bike.ORO PANAMERICANOEn un final emocionante de embalaje, el argentino Federico Vivas se coronó campeón del Panamericano de Ruta en línea para la categoría Sub 23, que se corrió durante la tarde de este sábado en la Avenida de Circunvalación de San Juan.Vivas se quedó con la medalla de oro tras recorrer los 144 km de las 9 vueltas en un tiempo de 03:18:47. Lo secundó el mexicano Francisco Lara y en tercer lugar quedó Marte Aguilera, de República Dominicana.