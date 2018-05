Desaceleración y más costos en la industria

La industria manufacturera en Santa Fe alcanzó en marzo de 2018 una modesta mejora de 0,8% interanual, revelando una cierta desaceleración en su reciente marcha, según el último informe del Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE (Federación Industrial de Santa Fe).

"Este resultado surge a partir del negativo desempeño manifestado en el complejo industrial soja; papel y cartón; textiles; caucho y plástico; productos químicos, y en refinación de petróleo tras las dificultades en una importante compañía", sostiene el informe difundido la última semana. "Las ramas fabriles ligadas a la agroindustria y a la construcción, particularmente la producción de minerales no metálicos y la industria siderúrgica, continuaron exhibiendo los mejores resultados e impulsaron el nivel general de actividad industrial en nuestra provincia", subraya.

Según FISFE, la producción de laminados en caliente alcanzó en el primer trimestre de 2018 un volumen superior a los últimos once ejercicios. En el mismo sentido, el consumo de cemento presentó en marzo un incremento de +15% interanual, alcanzando el segundo mejor registro de la última década.

En tanto, la producción industrial correspondiente al primer trimestre de 2018 manifestó en Santa Fe un avance de 2,8% interanual. Sin embargo, cabe recordar que en ese mismo período de 2017 el nivel de actividad había retrocedido -2,3% interanual, siendo baja la base de comparación y débil la fase de recuperación.

En el orden nacional, y de acuerdo a datos de INDEC, durante marzo siete de los doce bloques fabriles analizados registraron retrocesos interanuales de producción. Además, el 73,2% de las industrias estudiadas expresaron no esperar cambios en su dotación de personal durante el segundo trimestre de 2018, mientras que el 69,7% no anticipa alteraciones en la utilización de la capacidad instalada.

"El reciente renovado escenario de mayores tasas de interés entorpece las posibilidades de recomposición de los niveles de demanda interna y de recuperación industrial", remarca el documento de FISFE.

A partir de mayo los más elevados niveles de producción verificados el año anterior y la ralentización en algunos sectores dinámicos, anticipan una mayor moderación del ritmo de producción, manifestando la persistencia de las problemáticas de la industria argentina, describen los especialistas de la entidad que tiene entre sus instituciones asociadas al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

Por otra parte, el volumen exportado de carne bovina durante el primer bimestre de 2018 trepó a 66,3 mil toneladas equivalente res con hueso, un volumen +43% superior al año anterior, en parte traccionado por la mayor demanda del mercado europeo. El consumo aparente de carne aviar mostró entre enero y febrero de 2018 una merma de -4,6% interanual, alcanzando a 39,9 kilogramos por persona por año. La faena de porcinos registró en febrero de 2018 un nivel +11% mayor en relación a igual mes del año anterior, mientras que en el cotejo acumulado al primer bimestre la mejora fue de +10% interanual. En dos meses la faena superó el millón de cabezas.



LECHERIA

El nivel de actividad en las principales industrias lácteas en la Provincia de Santa Fe presentó en marzo de 2018 el quinto mes consecutivo de subas interanuales, resalta el informe de FISFE. Al primer trimestre la recuperación alcanzó a +19,2%; sin embargo, cabe recordar, que durante ese mismo período en 2017 la producción se había contraído -20% interanual. La producción del primer trimestre de 2018 se ubicó entre las más bajas de los últimos años. Entre los años 2012 y 2017 las exportaciones santafesinas de productos lácteos pasaron de 639 a 309 millones de dólares, y de 168 a 87 mil toneladas.

Además, se observa una menor diversificación de la oferta exportable a partir de la reducción del número de posiciones arancelarias efectivamente exportadas. La industria láctea pasó de exportar 23 a 16 posiciones, evidenciando un deterioro competitivo en ciertos segmentos de su producción y la pérdida de mercados internacionales. En el primer bimestre de 2018 las ventas al mercado interno de leche fluida cayeron -1,7% interanual.

El volumen de las exportaciones santafesinas de productos lácteos mostró en enero de 2018 una mejora de +15,7% interanual, y de +21,1% en términos de valor FOB, especialmente por el mejor desempeño de leche entera en polvo y los demás quesos. Las exportaciones argentinas de leche entera en polvo registradas en el primer bimestre de 2018 totalizaron 14,8 mil toneladas y 45,4 millones de dólares, cifras equivalentes a una mejora interanual de +25% y +19% en volumen y valor respectivamente.



METALURGIA

De acuerdo a ADIMRA, durante marzo de 2018 la producción metalúrgica a nivel nacional aumentó 1,5% interanual, promediando en el acumulado del año un aumento de 2% en relación al mismo período del año anterior.

En este contexto, el nivel de actividad de la industria automotriz en Santa Fe exhibió en el primer trimestre de 2018 una mejora de +12% con respecto a igual período del año anterior. Entre los meses de enero y marzo la producción de vehículos automotores en la localidad de Alvear alcanzó a 11,1 mil unidades representando el 10% del total nacional. Sin embargo, en mayo la producción será suspendida durante algunos días a los efectos de lograr su adecuación a las fluctuaciones del mercado.